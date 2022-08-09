Китайский гигант Alibaba одержал новую победу, а у США есть серьезная угроза: что происходит

Китайский гигант Alibaba наконец-то получил важное одобрение от Гонконгской фондовой биржи. Что об этом известно и об истории компании на фондовых рынках – читайте дальше.

Гонконгская фондовая биржа в понедельник признала заявку Alibaba на перевод акций, которые торгуются на местном рынке, в первичный листинг из текущего вторичного статуса.

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Новый успех Alibaba

Ожидается, что это решение вступит в силу до конца 2022 года. Так что инвесторы из материкового Китая тоже смогут напрямую торговать акциями Alibaba. После этих новостей акции китайской компании ненадолго выросли на 2% на торгах в Гонконге во вторник.

Мы ожидаем, что первичная конверсия позволит нам расширить базу инвесторов и способствовать дополнительной ликвидности, и, в частности, расширить доступ к китайским и другим инвесторам из Азии,

– говорится в заявлении Alibaba.

Добавим, что в декабре 2021 года акции компании упали в цене на тот момент до исторического минимума. Это произошло на фоне беспокойства по поводу будущих перспектив корпорации.

Что известно об истории Alibaba на фондовых рынках

В 2014 году китайская компания провела листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже, который был оценен как самый масштабный в истории на тот момент. Приблизительно три года назад, техгигант провел вторичный листинг на бирже в Гонконге, привлекая таким образом инвесторов ближе домой.

В прошлом месяце компания Alibaba использовала в свою пользу недавнюю смену правил в Гонконге и запросила двойной первичный листинг. В то же время в США на прошлой неделе Комиссия по ценным бумагам и биржам добавила Alibaba в список китайских компаний, торгующихся на американском рынке и которым грозит вывод с рынка. Это может произойти, если компании из Поднебесной не смогут выполнить условия аудита в течение 3 лет.

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В Alibaba заявили, что они стремятся сотрудничать с регуляторами для того, чтобы сохранить листинги и в Гонконге, и в Нью-Йорке. На момент создания этого материала, акции Alibaba в США колеблются на уровне 91,43 доллара за штуку. Рыночная капитализация компания составляет 247,6 миллиарда долларов, согласно Yahoo!Finance.

В то время как на бирже в Гонконге зафиксировали следующие показатели компании на рынке:

цена акции остановилась на уровне 89,60 гонконгских долларов за штуку, согласно Google Finance;

за штуку, согласно Google Finance; рыночная капитализация равна 1,99 триллиона гонконгских долларов.

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