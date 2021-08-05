США проти Китаю: яка країна першою створить платіжну систему майбутнього

Учасниками головного протистояння сучасності на міжнародній арені є Китай та США. Відносини між цими країнами проходять через різні складні етапи. Зокрема, йдеться про торгові війни. Проте, схоже, що криптовалюти теж стали важливою частиною цього процесу.

Засновник та генеральний директор хедж-фонду Pantera Capital, який спеціалізується на криптовалютах, Ден Морхед заявив, що лідерство Китаю у цій галузі може спонукати США до більш активних дій вже у найближчому майбутньому.

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Протистояння США та Китаю за криптопростір

Морхед наголосив, що США програли Китаю гонку за створення платіжної системи на основі блокчейну. За його словами Піднебесна, як мінімум, на шість років випереджає Штати. Очільник Pantera Capital додав, що у 2019 році, коли Пекін повідомив про свій блокчейн, колишній глава Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами Крістофер Джанкарло попередив, що ці країни ще будуть конкурувати за платіжну систему майбутнього.

Я думаю, що через рік – два всі зрозуміють, що блокчейн – це клас активів, і у них буде команда з блокчейну та його розподілу,

– заявив Морхед

Згідно з даними Кембриджського центру альтернативних фінансів (CCAF), на квітень 2021 року на Китай припадало 46% від загального обсягу майнінгу біткойна. Однак, ця інформація була опублікована перед тим, як влада змінила свою політику щодо криптовалют, що призвело до того, що китайські майнери почали переїжджати в інші країни. Їхньою новою Меккою став Казахстан.

Протистояння Китаю та США у криптопросторі / Фото Pexels

Експерти CCAF додали, що з вересня 2019 року до квітня 2021 року частка майнінгу біткойна у США виросла з, у Казахстані цей показник злетів відразу у

Варто додати, що до того, як Китай почав реалізовувати програму проти біткойна, Пекін вже робив акцент на інтеграції технології блокчейну у свою фінансову систему. У 2020 році країна повідомила про перші блокчейн-мережі, за створення та обслуговування яких буде відповідальний центр. Цей проєкт охоплює 100 міст, який підтримуватимуть як державні, так і приватні підприємства. Піднебесна також працює над власним криптобрендом, який вона зможе контролювати. Крім того, цього року увесь світ був свідком запуску цифрового юаня, який зараз існує на рівні зі звичайними банкнотами та монетами.