Кібератака на Colonial Pipeline: що це означає для енергетичного ринку

Кібератака на системи одного з найбільших трубопровідних операторів США Colonial Pipeline сколихнула увесь світ та енергетичний ринок. Що насправді це означає для сфери – читайте далі.

Компанія налаштована суттєво відновити працездатність вже до кінця тижня після того, як гігант був вимушений перекрити одну з найважливіших артерій доставлення бензину та іншого пального на Східне узбережжя США.

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Бензинова артерія США

Аналітики заявили, що відновлення роботи життєво важливого трубопроводу може запобігти настанню довгострокових наслідків у контексті постачання пального у межах США та цін на нього.

Цей трубопровід має надважливе значення для нафтових ринків США, зважаючи на його розміри. Але я припускаю, що ця ситуація не настільки сильно вплине на ціни, щоб завадити планам людей на літні канікули,

– сказав Майкл Лінч, президент Strategic Energy and Economic Research.

Лінч також додав, якщо процес затягнеться хоча б на 2 – 3 дні, то можна очікувати зростання вартості бензину на Східному узбережжі. За його словами, протягом кількох тижнів ціна на ринку може бути на 10 – 20 центів вищою.

Наразі кібератака на Colonial Pipeline майже не вплинула на ситуацію на ринку. За даними ААА, у понеділок, 10 травня, середня ціна бензину зупинилася на рівні 2,967 долара за галон (майже 4 літри), у неділю пальне коштувало 2,962 долара за галон. Загалом на фоні закриття трубопроводу ціни зросли на 6 центів за тиждень.

Якщо відключення електроенергії триватиме довше, ніж тиждень, ціни будуть зростати все швидше й швидше, оскільки виникне локальна обмеженість доставки та перебої. Цей сценарій пришвидшиться, якщо суспільство запанікує та почне заповнювати свої баки,

– сказав Браян Мілн, редактор та менеджер продукту компанії DTN.

Що сталося у США Компанія Colonial Pipeline заявила, що на Компанія Colonial Pipeline заявила, що на її системи здійснили кібератаку . Хакери використали спеціальну програму для шифрування низку файлів, щоб потім вимагати викуп за дані.

Що означає для ринку кібератака на Colonial Pipeline / Фото Unsplash

Реакція ринку

Економіст у сфері енергетики з WTRG Economics Джеймс Уільямс зауважив, що у штатах на Східному узбережжі спокійно відреагували на ситуацію з Colonial Pipeline, принаймні, на вихідних. Він додав, якщо компанії вдасться стабілізувати роботу до кінця тижня, то, найімовірніше, на ринку буде лише декілька спотових дефіцитів.

Станом на 12 травня ф'ючерси американської нафти Crude Oil Jun торгуються на рівні 66,16 долара за актив, а марка чорного золота Crude Oil WTI – 66,08 долара. Тоді як цінні папери на бензин коштують 2.1504 долари США.

Коли ринок має починати по-справжньому переживати

Уільямс вважає, що ситуація стане критичною, якщо компанії Colonial Pipeline не вдасться відновити роботу трубопроводу до кінця тижня. Провідний спеціаліст у світовому секторі промислових металів і енергетики від компанії Third Bridge Пітер МакНеллі додав, що загалом запаси бензину в США залишається на "зручному" рівні для цієї пори року.

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За його даними, обсяги постачання впали на 3% нижче середнього рівня. Проте, МакНеллі підмітив, що ринок стоїть на порозі сезонного піка попиту на бензин, який почнеться з вихідних, присвячених Дню пам'яті. Свято настане через три тижні.

Наші експерти будуть спостерігати за рівнем запасів, які падали протягом останнього року. Раціоналізація нафтопереробних заводів на Східному узбережжі збільшила залежність від Colonial,

– розповів МакНеллі.