Умисно приховувала податки

Колишню виконувачку обов'язків голови правління одного з українських банків підозрюють в умисному ухиленні від сплати податків, а також інкримінують їй фальсифікацію офіційних документів.

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Упродовж двох місяців підозрювана навмисно не звітувала про сплату податку на додану вартість. Таким чином, банк не сплатив до держбюджету близько 102 мільйони гривень.

Зберігала заборонену символіку

У помешканні фігурантки провели обшуки. У неї вдома знайшли георгіївські стрічки, друковані пропагандистські матеріали, наліпки, вітальні листівки із забороненою символікою комуністичного тоталітарного режиму.

На все майно наклали арешт. Жінці оголосили про підозру за умисне ухилення від податків.