Умышленно скрывала налоги

Бывшую исполняющую обязанности председателя правления одного из украинских банков подозревают в преднамеренном уклонении от уплаты налогов, а также инкриминируют ей подлог официальных документов.

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В течение двух месяцев подозреваемая намеренно не отчитывалась об уплате налога на добавленную стоимость. Таким образом, банк не уплатил в госбюджет близко 102 миллиона гривен.

Сохраняла запретную символику

В доме фигурантки провели обыски. У нее дома были найдены георгиевские ленты, печатные пропагандистские материалы, наклейки, поздравительные открытки с запрещенной символикой коммунистического тоталитарного режима.

На все имущество был наложен арест. Женщине объявили о подозрении за умышленное уклонение от налогов.