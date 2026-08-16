Який в Україні ліміт на купівлю валюти

Для громадян України не діють ліміти на купівлю валюти готівкою. Якщо ж сума перевищує певний поріг, потрібне підтвердження джерела доходів. Про це йдеться в законі про запобігання відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом.

Купувати готівкову іноземну валюту можна стільки, скільки її є в касі банку чи обмінника. Однак складно спрогнозувати її наявний обсяг. Тому якщо є потреба в більших сумах, банки пропонують послугу замовлення готівки. Проте тут існують обмеження.

Наприклад, ПриватБанк дозволяє замовити валюту в еквіваленті 100 тисяч гривень на день. Це 1900 євро або 2200 доларів.

Якщо ж є потреба купити готівку на понад 400 тисяч гривень, клієнт має пройти ідентифікацію та надати документи, що підтверджують походження коштів.

Для безготівкових операцій діють інші правила. Національний банк України запровадив валютні обмеження для фізичних осіб і бізнесу.

Донедавна купити безготівкову іноземну валюту можна було не більш як на 50 тисяч гривень на місяць. Однак з 11 серпня ліміт розширили до 200 тисяч гривень на місяць.

Зауважимо, що це відбулося в межах послаблення валютних обмежень НБУ. Зміни мають на меті полегшити життя українців усередині країни та за кордоном, надати їм більше можливостей для інвестицій, а також підтримати бізнес.

Нині добовий ліміт на зняття коштів із валютних рахунків як в Україні, так і поза її межами становить 200 тисяч гривень. Такий самий поріг діє на оплату товарів і послуг, а також оренди житла з гривневих рахунків за кордоном.