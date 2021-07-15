Велика міграція майнерів з Китаю: яка країна має всі шанси стати їхньою новою Меккою

Китай протягом довгого періоду був одним з лідерів з майнінгу криптовалют. Проте, у 2021 році частка Китаю суттєво зменшилася. Натомість Казахстан виривається у лідери.

Майнінг біткойна, під час якого перевіряють та створюють нові монети, – це дуже енергомісткий процес. Для того, що здійснити транзакцію комп'ютери по всьому світу мають розв'язувати складні математичні головоломки. Винагородою у цьому протистоянні є біткойн.

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Казахстан виривається у лідери

Фахівці з Кембриджського центру альтернативних фінансів з'ясували, що у квітні на Китай припадало 46% енергії, яка необхідна для майнінгу біткойна. Для порівняння у вересні 2019 року цей показник дорівнював 75,5%. Тоді як частка Казахстану зросла майже у шість разів – з 1,4% до 8,2% за аналогічний період. У США це показник виріс з 4,1% до 16,8%.

Зі зростанням вартості біткойна збільшувалася й кількість людей, які вирішили добувати криптовалюту. У результаті виникла окрема галузь, яка була зосереджена на виробництві та продажі обладнання для майнінгу цифрових грошей. Чим більше людей добували біткойн, тим більше енергії вони використовували. Через це виникли побоювання щодо того, як це впливає на навколишнє середовище. Особливо, якщо враховувати, що його левова частка припадає на Китай, який суттєво залежить від вугілля.

У Казахстані суттєво зросла кількість майнерів криптовалют / Фото Unsplash

Погана екологічна репутація біткойна завдала потужного удару криптовалюті, оскільки для більшості інвесторів це питання стало пріоритетом. Наприклад, компанія мільярдера Ілона Маска – Tesla – відмовилася продавати свої електромобілі за біткойни поки майнери не перейдуть на альтернативні джерела енергії.

Новою Меккою майнерів криптовалюти може стати Казахстан. Чимало китайських прихильників біткойна втекли до сусідньої країни ще до того, як Пекін почав впровадження жорсткою політики щодо грошей майбутнього. За даними Bloomberg, Казахстан має понад 22 мегавати електроенергії, переважно від вугільних та газових станцій. Ще однією перевагою Казахстану стала менше ціна на електроенергію.