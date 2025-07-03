Як три Монако та Ейфелева вежа: який найбільший кар'єр в Україні та що там видобувають

Україна відома своїми багатими надрами – у країні працюють сотні шахт та кар'єрів, що видобувають залізо, вугілля та інші корисні копалини. Найбільше з таких місць – кар’єр Південного гірничо‑збагачувального комбінату – по-справжньому величезне творіння.

Наскільки великий кар’єр Південного ГЗК

Кар’єр Південного ГЗК вважається найбільшим в Україні та одним із найглибших у світі. Його глибина сягає 425 метрів, довжина – понад 3 кілометри, ширина – 2,5 кілометра, а площа понад 580 гектарів, пише 24 Канал з посиланням на Інститут розвитку Кривого Рогу.

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Цікаво! В кар’єрі Південного ГЗК цілком може розміститися Ейфелева вежа, або, наприклад, 13 9-поверхівок, якщо їх поставити одна на одну. Його площа майже втричі більша за князівство Монако.

Кар’єр працює з 1955 року і розділений на 28 гірничих горизонтів, які, як тераси, спускаються до самого низу. З висоти пташиного польоту він нагадує форму ідеального серця, за що отримав поетичну назву "сталеве серце Кривого Рогу".

Примітно! На кар'єрі цілодобово працює важка та габаритна техніка: 100-тонні БелАЗи, бурильні станки, бульдозери тощо.

Що видобувають на кар’єрі Південного ГЗК

Кар’єр є одним з найпотужніших підприємств з видобутку залізної руди в Україні. Тут відкритим способом добувають сировину, яка потім йде на металургійні комбінати для виробництва чавуну та сталі.

Як це відбувається видобуток:

вибухове розпушування – за допомогою вибухівки гірську масу роблять придатною для екскавації;

– за допомогою вибухівки гірську масу роблять придатною для екскавації; екскавація та транспортування – потужна техніка (екскаватори, автосамоскиди) завантажує руду та відправляє її на подальше збагачення;

– потужна техніка (екскаватори, автосамоскиди) завантажує руду та відправляє її на подальше збагачення; збагачення руди – на фабриці руду подрібнюють, збагачують та перетворюють на концентрат, придатний для виплавки металу.

В середньому Південний ГЗК видобуває 34 мільйонів тонн гірничої маси руди на рік, із них сирої руди 18 мільйонів тонн на рік. За прогнозами геологів, запасів руди вистачить ще на 60 років.

Чи можна туди потрапити

Як не дивно – можна, але треба бути у складі оглядової екскурсії або отримати офіційний дозвіл в управлінні комбінату. Поряд з кар’єром облаштований спеціальний оглядовий майданчик, який також доступний тільки за дозволом.

Цікаво! В майбутньому тут планують розвивати туристичну інфраструктуру: створити підземний музей гірничої техніки, безпечні маршрути та віртуальні тури у VR-форматі.