Курс долара під час розрахунку карткою за кордоном

На процес конвертації під час розрахунку платіжною карткою за кордоном впливає відразу декілька факторів. Йдеться про банк, який видав картку, міжнародну платіжну систему (Visa чи Mastercard) та валюту, в якій потрібно провести операцію.

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Для прикладу, якщо потрібно оплатити певну послугу або товар у доларах, використовуючи гривневу платіжну картку, то варто знати, що конвертацію валюти проведуть за курсом продажу її в банку, який діє в день операції. Поточний курс долара можна дізнатися на офіційному сайті конкретного банку або у відповідному мобільному застосунку.

До теми! Йдеться про операції, які проводять безпосередньо за кордоном, так і під час розрахунку в мережі Інтернет на іноземних сайтах.

При цьому варто враховувати, що конвертація може бути платною. Ця сума різниться, адже кожен банк встановлює оплату за послугу самостійно. Інформацію про оплату та інші умови конвертації валюти завжди можна уточнити безпосередньо в банку.