Курс доллара при расчете картой за рубежом

На процесс конвертации при расчете платежной картой за рубежом влияет сразу несколько факторов. Речь идет о банке, который выдал карту, международную платежную систему (Visa или Mastercard) и валюту, в которой нужно провести операцию.

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Например, если нужно оплатить определенную услугу или товар в долларах, используя гривневую платежную карту, то следует знать, что конвертацию валюты проведут по курсу продажи ее в банке, который действует в день операции. Текущий курс доллара можно узнать на официальном сайте конкретного банка или в соответствующем мобильном приложении.

К теме! Речь идет об операциях, которые проводят непосредственно за рубежом, так и при расчете в сети Интернет на иностранных сайтах.

При этом следует учитывать, что конвертация может быть платной. Эта сумма различается, ведь каждый банк устанавливает оплату за услугу самостоятельно. Информацию об оплате и других условиях конвертации валюты всегда можно уточнить непосредственно в банке.