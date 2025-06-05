Найбільший обвал в історії: скільки втратила Tesla через сварку Маска та Трампа

Публічна сварка Ілона Маска та Дональда Трампа вплинула на позиції компанії Tesla на фондовому ринку. Компанія, яка спеціалізується на виробництві електрокарів, зафіксувала різкий обвал на ринку.

Обвал акцій Tesla на фондовому ринку

Під час торгів у четвер, 5 червня, акції компанії Tesla обвалилися на 14%. Цінні папери стрімко подешевшали на тлі публічної сварки президент США Дональд Трамп та очільника компанії Ілона Маска, пише 24 Канал з посиланням на CNBC.

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У результаті компанія Tesla втратила 152 мільярди доларів ринкової капіталізації. Для розуміння, це найбільше падінням в історії Tesla за один день. Ба більше, ринкова вартість компанії впала нижче важливої психологічної позначки – 1 трильйона доларів. Наразі ринкова капіталізація Tesla становить 916 мільярдів доларів.

Сварка між Трампом та Маском почалася через новий законопроєкт про бюджет США. У документі, для прикладу, передбачене скасування пільг для електромобілів. Крім того, вони обмінялися ще такими заявами:

Зокрема, Маск заявив, що без нього Трамп програв би вибори у 2024 році та розкритикував відсутність кроків на зменшення державного дефіциту.

Тоді як Трамп пригрозив йому скасування пільг та контрактів з компаніями Маска.

Додамо, що на тлі сварки з Трампом, Ілон Маск за день втратив 34 мільярди доларів. Проте він залишається найбагатшою людиною світу з капіталом у розмірі 334,5 мільярда доларів