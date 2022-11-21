Банк Канади випустить облігації наприкінці листопада 2022 року. Для канадців це стане можливістю безпосередньо фінансово допомагати офіційному Києву.

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Канада випустить облігації на підтримку України

Згідно з планом, канадський центробанк випустить цінні папери з 5-річним терміном на 500 мільйонів доларів США, які деноміновані у канадській офіційній валюті.

До теми! У Росії зафіксували дефіцит валюти. За версією російського центробанку до цього привело рішення про оголошення часткової мобілізації в країні-агресорці.

У Мінфіні Канади додали, що громадяни країни, які візьмуть участь у проєкті, по суті придбають звичайні облігації канадського уряду з поточною ставкою дохідності на рівні 3,3%. Відсотки за цінними паперами будуть виплачувати двічі на рік до погашення облігацій у 2027 році. Обрали такі дати:

24 лютого – день початку повномасштабного нападу Росії на Україну;

– день початку повномасштабного нападу Росії на Україну; 24 серпня – День Незалежності України.

Тож інвестори, які вклали 1000 американських доларів в канадські облігації під 3,3%, будуть отримувати виплати 16,50 долара у лютому та серпні кожного року протягом 5 років.