Камала Гарріс може стати першою президенткою США: яким капіталом вона володіє

Віцепрезидентка Камала Гарріс віднедавна є новою кандидаткою на посаду президента США. Це привід дізнатися більше про її фінансове становище.

Американська політикиня замінила Джо Байдена, який вирішив зняти свою кандидатуру з цьогорічних президентських перегонів. Про відповідне рішення він повідомив у неділю, 21 липня.

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Що відомо про капітал Камали Гарріс

Статки Гарріс оцінюють у 8 мільйонів доларів, за даними Forbes. З 2020 року, коли вона балотувалася на посаду віцепрезидента США, її капітал становив 6 мільйонів доларів.

Більшість капіталу політикині пов'язують з багатомільйонним будинком у Каліфорнії, який її чоловік Даг Емхофф купив у 2012 році. Повідомляють, що вартість об'єкта нерухомості зросла з приблизно 1 мільйона доларів у 2021 році до орієнтовно 4,4 мільйона доларів у 2024 році.

Камала Гарріс зуміла мобілізувати виборців, які підтримують Демократичну партію США. За перші 24 години після відходу Джо Байдена на її передвиборчу кампанію пожертвували понад 100 мільйонів доларів.

Крім того, відомо, що її зарплата на посаді віцепрезидента США становить 218 доларів на рік. Камала Гарріс також у 2004 році обійняла посаду окружного прокурора Сан-Франциско, на якій заробляла 140 тисяч доларів на рік. У 2010 році її заробітна плата становила понад 200 тисяч доларів на рік.

У 2010 році Гарріс обрали на посаду генерального прокурора штату Каліфорнія, де вона отримувала 159 тисяч доларів на рік. Коли вона приєдналася до Сенату США у 2017 році, то почала заробляти 174 тисяч доларів на рік.

Також Камала Гарріс заробила понад 500 тисяч доларів у вигляді авансів за книги, які вона опублікувала до вступу на посаду.