Ціни на нафту можуть злетіти до 150 доларів: аналітики назвали головну причину

Війна Ізраїлю з терористичним угрупуванням ХАМАС може призвести до серйозних економічних наслідків на глобальному рівні. Зокрема, йдеться про ймовірність початку рецесії. Більше про – далі у тексті.

Аналітики вважають, що конфлікт на Близькому Сході може спричинити серйозні зміни на глобальній арені. Річ у тому, що цей регіон відіграє важливу роль для постачання енергії й ключовим морським шляхом. Один із ринків, які опинилися у центрі уваги – це експорт та імпорт нафти.

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Що чекає на світ та ринок нафти

Аналітики розглядають три сценарії розвитку подій у зв'язку з війною між Ізраїлем та угрупуванням ХАМАС. Перший варіант – війна обмежується Сектором Газа та Ізраїлем. У такому випадку наслідки для економіки будуть мінімальними.

Другий сценарій – залучення до війни сусідніх країн. Серед них Сирія та Ліван, де існують збройні формування, які підтримують Іран. За словами аналітиків, фактично це означатиме війну між Ізраїлем та Іраном. Одним із наслідків стане зростання цін на нафту, що може знову підштовхнути інфляцію вгору. Також можуть зафіксувати сповільнення темпів зростання світової економіки.

Третій сценарій – це пряма війна між Ізраїлем та Іраном. Аналітики вважають, що це може стати початком глобальної рецесії. Для прикладу, ціни на нафту можуть подорожчати до 150 доларів за барель. У такому випадку видання Bloomberg очікує, що зниження світового зростання на 1 процентний пункт. Таким чином, це показник на 2024 рік впаде до 1,7%, а інфляція знову почне зростати.

Варто враховувати, що світова економіка наразі перебуває у досить вразливій позиції. Зокрема, країни відновлюються після рекордних показників інфляції, які лише посилила повномасштабна війна Росії проти України.

Загалом наразі потенційні наслідки нової війни на Близькому Сході залежить від того, як буде розвиватися ситуація у найближчі тижні або місяці. На момент створення цього матеріалу, вартість еталонних брендів нафти фіксує зростання. На цю мить марки Brent та WTI коливаються на рівні 90,89 долара за барель та 87,69 долара за барель відповідно, інформує Bloomberg.

Нагадаємо, що економіст з Goldman Sachs вважає, що нафта може подорожчати до 100 доларів на барель у 2024 році. Одна з головних причин – дисбаланс попиту та пропозиції на ринку нафти. Додамо, що цей прогноз оприлюднили до атаки ХАМАС на Ізраїль.