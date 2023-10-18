Іран закликає 57 країн ввести нафтові санкції проти Ізраїлю, – Reuters

Ситуація навколо Близького Схожу набирає обертів. Зокрема, Іран намагається все більше впливати на розвиток подій. І одна із "ініціатив" Тегерану має пряме відношення до нафти.

Річ у тому, що Іран пропонує запровадити нафтове ембарго та інші санкції проти Ізраїлю. З таким закликом офіційний Тегеран звернувся до 57 країн, які входять до Організації ісламського співробітництва (ОІС).

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Іран закликає запровадити ембарго проти Ізраїлю

Таку заяву зробив глава Міністерства закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдоллахіан у рамках екстреної наради представників організації. Захід пройшов у середу, 18 жовтня, у Саудівській Аравії.

На думку іранського чиновника, повне ембарго та нафтові санкції проти Ізраїлю потрібно запровадити негайно. Згідно з даними S&P Global Commodity Insights, у 2023 році Ізраїль купує нафту, як правило, з Туреччини, Росії та Габону. Крім того, міністр заявив, що необхідно вислати послів, які представляють інтереси Ізраїлю. Звичайно, за умови наявності дипломатичних відносин між країнами. Нагадаємо, що після початку війни між Ізраїлем та ХАМАС Саудівська Аравія призупинила переговори щодо визнання держави Ізраїль.

Що таке Організація ісламського співробітництва Це міжнародна організація ісламських країн, яку створили у 1969 році. Штаб-квартира розташована у місті Джидда, Саудівська Аравія . Це друга найбільша організація у світі після ООН.

Додамо, що аналітики поділилися трьома сценаріями розвитку конфлікту на Близькому Сході та наслідками для світу й глобальної економіки. Зокрема, за одного із цих сценаріїв вартість нафти може сягнути 150 доларів за барель. Тоді як економіст з Goldman Sachs вважає, що чорне золото може подорожчати до 100 доларів на барель у 2024 році. Одна з головних причин – дисбаланс попиту та пропозиції на ринку нафти. Додамо, що цей прогноз оприлюднили до атаки ХАМАС на Ізраїль.