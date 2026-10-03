Чи можна здати іржавий метал на металобрухт

Так, іржа сама по собі не є причиною для відмови у прийманні металобрухту. Закон України "Про металобрухт" визначає металобрухт як непридатні для прямого використання вироби або їхні частини, які втратили експлуатаційну цінність і містять чорні або кольорові метали чи їхні сплави. До цієї категорії також належать металеві вироби з браком та залишки металів.

Тобто старе іржаве залізо, металеві конструкції, труби, деталі чи інші вироби можуть бути здані як брухт, якщо вони фактично втратили своє призначення та містять метал. Наявність поверхневої корозії не змінює того факту, що основою такого виробу залишається чорний або кольоровий метал.

Зверніть увагу! Водночас варто враховувати стан металу. Якщо разом із брухтом є значна кількість сторонніх матеріалів – наприклад, пластик, гума, бетон, дерево чи інші неметалеві елементи, – приймальний пункт може вимагати їх відокремити або врахувати це під час визначення вартості.

Здавати металобрухт фізична особа може через спеціалізовані підприємства або їхні приймальні пункти. Закон передбачає, що приймання металобрухту від фізичних осіб оформлюється актом приймання, де зазначаються дані продавця, вага, вартість та опис брухту.

При цьому для фізичних осіб йдеться саме про побутовий металобрухт. Податкова служба зазначає, що операції з металобрухтом мають здійснюватися відповідно до вимог законодавства та оформлятися належним чином.

Чи потрібно очищати метал від іржі перед здачею

Спеціально зчищати звичайну поверхневу іржу перед здачею металу зазвичай немає сенсу. Вона є наслідком корозії металу і не перетворює виріб на матеріал, який не можна здати як брухт.

Натомість перед поїздкою на приймальний пункт варто відокремити від металу все, що не є металом. Наприклад, якщо зі старої конструкції можна легко зняти дерев'яні, пластикові або гумові елементи, це краще зробити заздалегідь.

Важливо! Також бажано розділити різні види металу, якщо це можливо. Чорний метал, алюміній, мідь, латунь та інші кольорові метали мають різну цінність, тому змішування матеріалів може вплинути на остаточну оцінку.

Важливим є і питання походження металу. Приймальні пункти працюють за встановленими правилами, а операція з фізичною особою оформлюється документально. За даними ДПС, в акті приймання зазначаються, зокрема, вага, вартість та опис зданого металобрухту.

Цікаво! Ще один фінансовий нюанс: дохід фізичної особи від продажу брухту чорних і кольорових металів належить до доходів, які не включаються до оподатковуваного доходу відповідно до пункту 165.1.25 Податкового кодексу України. ДПС також роз'яснює, що такі доходи не оподатковуються військовим збором у випадках, передбачених законодавством.

Отже, якщо у вас є старі іржаві металеві речі, їх не обов'язково викидати. Іржа не позбавляє метал статусу брухту, однак перед здачею варто прибрати сторонні матеріали та, за можливості, відсортувати різні види металу – це може спростити оцінку та допомогти отримати більш точну оплату.

Нещодавно ми писали, що нержавіюча сталь належить до дорожчих видів металобрухту, однак ціна за кілограм може помітно відрізнятися залежно від складу сплаву. Наприкінці вересня 2026 року українські пункти прийому пропонують за нержавійку орієнтовно від 9,5 до понад 20 гривень за кілограм.