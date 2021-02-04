Іпотека на житло під 7% – коли почне діяти: відповідь Шмигаля

Іпотечним кредитуванням під 7% річних в Україні можна буде скористатись вже з 1 березня. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, на цьому уряд не планує зупинятись. У Кабміні сподіваються на іпотеку на помешкання до 5% для соціальних категорій населення.

Джерело: 24 канал

Про державну програму "Первинне житло" Шмигаль розповів під час зустрічі Європейської Бізнес Асоціації.

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Далі ми будемо це розвивати – і іпотеку, і фінансовий лізинг житла для соціальних категорій під 5% ми хочемо цього року запустити через Державну іпотечну установу,

– наголосив прем'єр.

Хто може скористатись іпотекою

Зазначимо, що зменшення вартості іпотечних кредитів в уряді затвердили наприкінці січня. Ставку зменшили до 7% річних. Цю компенсацію Фонду підприємництва можуть використати ті громадяни України, які планують придбати, як квартиру, так і побудувати власне житло. Головне не купувати помешкання, побудоване до 2015 року.

Постанову уряд затвердив на вимогу президента Володимира Зеленського. Глава держави ініціював програму "Доступні кредити 5-7-9%".