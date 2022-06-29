Ми вже у рецесії, – американська інвесторка про стан економіки та виклики

Засновниця та очільниця компанії Ark Invest Кеті Вуд прокоментувала поточну економічну ситуацію у світі. Зокрема, експертка висловила свою думку щодо рецесії та інфляції.

Для початку глава американської інвестиційної компанії заявила, що помилялася щодо тривалості пікової інфляції, яка стала однією з причин суттєвих втрат її фонду у 2022 році. Крім того, Кеті Вуд заявила, що початок рецесії в економіці вже настав.

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Американська інвесторка зробила заяву про рецесію

Цікаво, що більшість експертів прогнозують, що рецесія більш вірогідна наступного року, тоді як у 2022 році такий сценарій малоймовірний. Вуд сказала, що надлишок запасів збільшує витрати та призводить до масштабнішої, ніж очікували, нестачі прибутку для таких корпорацій як Walmart and Target. За її словами, це "велика проблема", з якою стикається економіка.

Ми думаємо, що ми вже в рецесії,

– заявила інвесторка.

Кеті Вуд вперше заговорила про рецесію у США ще минулого тижня. Вона попереджала, що великі запаси (часто розглядаються як провідний показник попиту) можуть зашкодити економічному зростанню до кінця року, адже настрої споживачів падають до рекордно низьких рівнів.

Що таке рецесія Це фаза економічного циклу, під час якої фіксують загальне зниження економічної активності. Зазвичай рецесії трапляються під час загального зниження витрат.

Засновниця Ark Invest також визнала щодо помилковості своїх прогнозів щодо інфляції. Зокрема, вона наголосила, що це більша проблема, ніж вона вважала раніше з урахуванням обмеження обсягів постачання. Це питання ускладнило повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Також того ж дня президент Федерального резервного банку Нью‑Йорка Джон Вільямс заявив, що рецесія не є найбільш вірогідним сценарієм. Він зауважив, що "економіка сильна", попри очікування, що зростання сповільниться в найближчі квартали на фоні підняття процентних ставок американським центробанком.

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