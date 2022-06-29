Для начала глава американской инвестиционной компании заявила, что ошибалась по поводу продолжительности пиковой инфляции, которая стала одной из причин существенных потерь ее фонда в 2022 году. Кроме того, Кэти Вуд заявила, что начало рецессии в экономике уже наступило.

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Американская инвесторка сделала заявление о рецессии

Интересно, что большинство экспертов прогнозируют, что рецессия более вероятно в следующем году, тогда как в 2022 году такой сценарий маловероятен. Вуд сказала, что избыток запасов увеличивает расходы и приводит к более масштабной, чем ожидалось, нехватке прибыли для таких корпораций, как Walmart and Target. По ее словам, это "большая проблема", с которой сталкивается экономика.

Мы думаем, что мы уже в рецессии,

– заявила инвесторка.

Кэти Вуд впервые заговорила о рецессии в США еще на прошлой неделе. Она предупреждала, что большие запасы (часто рассматриваемые как ведущий показатель спроса) могут нанести ущерб экономическому. росту до конца года, ведь настроения потребителей падают на рекордно низкие уровни.

Что такое рецессия Это фаза экономического цикла, в ходе которой фиксируют общее понижение экономической активности. Обычно рецессии встречаются при общем снижении издержек.

Основательница Ark Invest также признала ошибочность своих прогнозов по инфляции. В частности, она подчеркнула, что это большая проблема, чем она считала ранее, учитывая ограничение объемов поставок. Это вопрос усложнило полномасштабное вторжение России в Украину.

Также в тот же день президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что рецессия не является наиболее вероятным сценарием. Он отметил, что "экономика сильна", несмотря на ожидания, что рост замедлится в ближайшие кварталы на фоне повышения процентных ставок американским центробанком.

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