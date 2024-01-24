Інвестори нас підганяють, – у Мінфіні розповіли, які державні банки можуть придбати іноземці

Іноземні інвестори проявляють цікавість до двох державних банків в Україні. У Мінфіні розповіли про настрої та майбутнє "ПриватБанку". Більше про це – читайте далі.

Про поточну ситуацію у банківському секторі України та нові плани публічно розповів заступник міністра фінансів з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук.

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Іноземні інвестори можуть купити два українських банки

Драганчук заявив, що іноземні інвестори наразі зацікавлені у двох державних банках. Йдеться про "Укргазбанк" і "Сенс Банк". Чиновник додав, що їх активно готують до продажу. За його словами, відповідні сигнали українська влада отримала ще восени минулого року.

Україна націоналізувала "Сенс Банк" , який раніше мав найменування "Альфа Банк", наприкінці липня 2023 року. Банком володіли росіяни , а головними бенефіціарами були олігархи, проти яких РНБО запровадила санкції: Андрій Косогов (40,96% акціями банку), Петро Авен (12,4%), Михайло Фрідман (32,86%).

Драганчук додав, що у найближчій перспективі Міністерство фінансів планує найняти фінансових радників для цих банків. Водночас відомство спільно зі Світовим банком працює над змінами до законодавства щодо продажу двох вище згаданих банків. Головні цілі:

Створення якомога прозоріших умов для продажу державних банків;

Залучення по-справжньому серйозних потенційних інвесторів.

Юрій Драганчук Заступник міністра фінансів з питань європейської інтеграції Більше скажу, ці потенційні інвестори нас підганяють. Паралельно ці банки готуються всередині і я досить позитивно налаштований і хочеться в цьому році продати ці два банки. А той банк, який генерує найбільше доходів у цій державі, поки що неготовий до продажу.

Крім того, чиновник додав, що поточна стратегія держави полягає у тому, щоб зменшити банківський сектор, присутність та свою участь в ньому. Згідно з його заявою, наразі держава не готова продавати "ПриватБанк", який генерує мільярд доларів доходу до бюджету, але не виключає таку можливість у майбутньому.