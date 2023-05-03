Легендарний інвестор з США миттєво втратив майже 50% свого капіталу: що сталося

3 травня 2023, 12:20
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Джерело:

Business Insider

Американський фінансист та інвестор Карл Ікан втратив за день майже половину свого особистого капіталу. Усе через звіт організації Hindenburg Research. Про ключові деталі – далі у тексті.

Експерти з Hindenburg Research заявили, що компанія Icahn Enterprises використовує у своїй роботи завищені оцінки активів. Але це ще далеко не все. 

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Відому компанію звинуватили у шахрайстві

Згідно зі звітом аналітиків, економічна структура фірми легенди Волл-стріт більше схожа на фінансову піраміду, в основі якої лежить такий принцип:

  • Компанія або особа заманює нових інвесторів та їхні кошти виплачує дивіденди попереднім акціонерам.

Що відомо про Hindenburg Research

Це фонд, який досліджує діяльність різних компаній у світі. Заробляє ця організація на коротких продажах. Її створив Натан Андерсон у 2017 році, який є ідейним борцем із шахрайством. Штаб-квартира Hindenburg Research розташована в Нью-Йорку, США.

Реакція ринку та відповідь Icahn Enterprises

З моменту відкриття торгів у вівторок, 2 травня 2023 року, акції Icahn Enterprises впали відразу на 20% до 40,36 долара за штуку. Це безпосередньо вплинуло на особистий капітал Карла Ікана, якому належить 89% публічної компанії. Згідно з даними Yahoo!Finance, ринкова капіталізація американської фірми становить 14,2 мільярда доларів.

 

Відтак він втратив безпрецедентний 41% свого багатства або 10,2 мільярда доларів. Того дня капітал інвестора та фінансиста зупинився на позначці 14,6 мільярда доларів, за даними Bloomberg.

В Icahn Enterprises прокоментували останній звіт Hindenburg Research того ж дня. Компанія мільярдера заявила, що фонд, який робить ставку на короткі продажі, має корисливі цілі. Мовляв, головна його ціль – отримання прибутку.

Попередні розслідування Hindenburg Research

Наприкінці січня 2023 року інвестиційна компанія з Нью-Йорку звинуватила компанію індійського магната та мільярдера Адані в "безсовісних фінансових махінаціях, маніпулюванні акціями та відмиванні грошей".

  • Зокрема, йшлося про ухилення від сплати податків. На цьому фоні акції компаній Адані почали стрімко падати в ціні;
  • Аналогічну динаміку демонстрував і його капітал.

Уже в березні фонд оприлюднив звіт про діяльність нової компанії Джека Дорсі – Block. Це бізнесмен, який створив соціальну мережу Twitter. У рамках розслідування, яке тривало протягом 2 років аналітики виявили низку тривожних даних. Для прикладу, повідомили про завищення кількості користувачів застосунку компанії та ймовірне подання некоректної фінансової звітності. Через цей звіт Block втратив понад 500 мільйонів доларів.

Автор: Віта Свірневська