Звіт Nvidia підірвав ринки: азійські акції стрімко зростають на тлі рекордного виторгу

Азійські акції зросли на початку торгів у четвер завдяки фінансовому звіту Nvidia, чий квартальний виторг збільшився більш ніж удвічі та перевищив прогнози ринку. Це підняло індекс MSCI Азійсько-Тихоокеанського регіону на 0,7% та відновило впевненість інвесторів у технологічному секторі.

Вартість азійських акцій зросла

Азійські акції зросли на початку торгів у четвер завдяки фінансовому звіту Nvidia, чий квартальний виторг збільшився більш ніж удвічі та перевищив прогнози ринку. Як повідомляє Reuters, це підняло індекс MSCI Азійсько-Тихоокеанського регіону на 0,7% та відновило впевненість інвесторів у технологічному секторі.

Технологічні виробники обладнання по всій Азії отримали потужний поштовх після публікації фінансових результатів американського розробника чипів. Акції Nvidia на позабіржових торгах злетіли на 4,7%, що також підняло ф'ючерси на індекс S&P 500 на 0,4%.

Аналітики зазначають, що такі показники демонструють надзвичайно міцний стан бізнесу в сфері штучного інтелекту.

Бізнес перебуває в абсолютно чудовому стані. Це змусить людей замислитися про те, що вони пропустили, адже компанії із ланцюга постачань Nvidia також відчують вигоду,

– Кріс Вестон, керівник відділу досліджень Pepperstone Group.

Як реагують ринки на рішення центральних банків

Південнокорейський індекс KOSPI додав 1,5%, незважаючи на рішення Банку Кореї підвищити базову відсоткову ставку на 25 базисних пунктів до 3%. Водночас тайванські акції зросли на 0,9%, а японський Nikkei 225 знизився на 0,4%. Для пересічних інвесторів високі ставки зазвичай означають дорожчі кредити для бізнесу, але технологічний бум поки переважує цей фактор.

У США базисний індекс споживчих витрат зростав у липні на 0,2%, що свідчить про тривалу інфляцію.

Липнева базова інфляція відповідає очікуванням, але її деталі виявилися жорсткішими, ніж передбачалося. Інфляційне тло виглядає стримано-напруженим перед вересневим засіданням Федрезерву,

– аналітики Societe Generale.

Нафта дешевшає а золото та криптовалюти зростають

Прибутковість 10-річних американських державних облігацій дещо знизилася до 4,647% у очікуванні виступу голови ФРС Кевіна Ворша в Джексон-Гоул. Тим часом нафта марки Brent здешевшала на 0,7% до 87,20 долара за барель на тлі спроб відновити мирні переговори між США та Іраном.

Ціни на сиру нафту продовжують поступово знижуватися, незважаючи на невизначеність довкола Ормузької протоки та погрози ескалації з боку Росії,

– аналітики Westpac.

На фінансових майданчиках також спостерігається підйом альтернативних активів через ослаблення долара. Золото зросло на 0,7% до 4624 доларів за унцію, біткойн додав 0,8% і досяг 79 043 доларів, а ефіріум піднявся на 1,3% до 2504 доларів.

До слова, індекс Мосбіржі за останні шість місяців пережив серйозний спад: станом на 24 серпня він втратив понад 25% від рівня кінця лютого. Високі ставки, слабша нафта та невизначеність навколо війни й санкцій стали ключовими чинниками тиску на російські акції.