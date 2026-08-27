Стоимость азиатских акций выросла

Азиатские акции выросли в начале торгов в четверг благодаря финансовому отчету Nvidia, почему квартальная выручка компании увеличилась более чем вдвое и превысила прогнозы рынка. Как сообщает Reuters, это подняло индекс MSCI Азиатско-Тихоокеанского региона на 0,7% и восстановило уверенность инвесторов в технологическом секторе.

Производители технологического оборудования по всей Азии получили мощный импульс после публикации финансовых результатов американского разработчика чипов. Акции Nvidia на внебиржевых торгах взлетели на 4,7%, что также подняло фьючерсы на индекс S&P 500 на 0,4%.

Аналитики отмечают, что такие показатели свидетельствуют о чрезвычайно устойчивом состоянии бизнеса в сфере искусственного интеллекта.

Бизнес находится в абсолютно прекрасном состоянии. Это заставит людей задуматься о том, что они упустили, ведь компании из цепочки поставок Nvidia также получат выгоду,

– Крис Вестон, руководитель отдела исследований Pepperstone Group.

Как реагируют рынки на решения центральных банков

Южнокорейский индекс KOSPI прибавил 1,5%, несмотря на решение Банка Кореи повысить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 3%. В то же время тайваньские акции выросли на 0,9%, а японский Nikkei 225 снизился на 0,4%. Для рядовых инвесторов высокие ставки обычно означают более дорогие кредиты для бизнеса, но технологический бум пока перевешивает этот фактор.

В США базовый индекс потребительских расходов в июле вырос на 0,2%, что свидетельствует о продолжающейся инфляции.

Июльская базовая инфляция соответствует ожиданиям, но ее детали оказались более жесткими, чем предполагалось. Инфляционный фон выглядит сдержанно-напряженным перед сентябрьским заседанием ФРС,

– аналитики Societe Generale.

Нефть дешевеет, а золото и криптовалюты растут

Доходность 10-летних американских государственных облигаций несколько снизилась до 4,647% в ожидании выступления председателя ФРС Кевина Уорша в Джексон-Хоуле. Между тем нефть марки Brent подешевела на 0,7% до 87,20 доллара за баррель на фоне попыток возобновить мирные переговоры между США и Ираном.

Цены на сырую нефть продолжают постепенно снижаться, несмотря на неопределенность вокруг Ормузского пролива и угрозы эскалации со стороны России,

– аналитики Westpac.

На финансовых рынках также наблюдается рост альтернативных активов из-за ослабления доллара. Золото подорожало на 0,7% до 4624 долларов за унцию, биткоин прибавил 0,8% и достиг 79 043 долларов, а эфириум поднялся на 1,3% до 2504 долларов.

К слову, индекс Мосбиржи за последние шесть месяцев пережил серьезный спад: по состоянию на 24 августа он потерял более 25% от уровня конца февраля. Высокие ставки, падение цен на нефть и неопределенность вокруг войны и санкций стали ключевыми факторами давления на российские акции.