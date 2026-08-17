Инвесторы меняют взгляд на акции компаний, связанных с ИИ

Последний сезон корпоративной отчетности сместил основной фокус в отношении искусственного интеллекта, сообщает Reuters. Если раньше инвесторы в основном пытались понять, окупятся ли огромные затраты технологических гигантов на ИИ-инфраструктуру, то теперь они ищут конкретных будущих победителей.

Отчеты Microsoft и Amazon показали, что спрос на инфраструктуру для искусственного интеллекта остается высоким. Рост облачного бизнеса ускоряется, а дефицит вычислительных мощностей по-прежнему сохраняется.

Поэтому большие инвесторы продолжают удерживать значительные позиции в полупроводниковом секторе, несмотря на июльскую распродажу, когда рынок усомнился в целесообразности масштабных расходов на ИИ и стал сильнее учитывать конкуренцию со стороны Китая.

В то же время фонды увеличивают вложения в гипермасштабируемые облачные компании – крупнейших поставщиков облачных сервисов, обладающих достаточным масштабом для быстрого расширения ИИ-инфраструктуры.

"Гипермасштабированные компании сейчас признаются одними из крупнейших бенефициаров смены парадигмы, связанной с ИИ", – отметил Брайан Барбетта из Wellington Management, которая управляет примерно 1,3 триллиона долларов активов.

Он добавил, что такие компании остаются ключевыми позициями в портфелях фонда, а его команда недавно даже увеличила вложения в ряд таких бизнесов.

Интересно, что четыре крупнейшие компании по объемам капитальных затрат на ИИ в этом году отстали по динамике акций от индекса Philadelphia Semiconductor Index. В то же время специализированные операторы вычислительных мощностей CoreWeave и Nebius продемонстрировали значительно лучшую динамику.

Какие компании могут стать победителями ИИ-бума

Несмотря на стремительный рост специализированных операторов, часть инвесторов считает, что в долгосрочной перспективе именно крупнейшие облачные компании получат наибольшую выгоду от нынешних вложений.

Ричард Клод из Janus Henderson отмечает, что ближе к концу 2027 года и в 2028 году гипермасштабированные компании могут начать наращивать прибыль и денежные потоки быстрее, чем будут расти их дополнительные капитальные затраты.

По его словам, Amazon является одной из крупнейших позиций фонда с превышением целевого веса. "Сегодняшние капитальные затраты – это завтрашние продажи", – пояснил Клод.

В то же время инвесторы призывают не противопоставлять производителей чипов и облачные компании. Джон Лэмб из Capital Group, которая управляет около 3,6 триллиона долларов, считает, что ИИ стоит рассматривать как целую экосистему.

Особое преимущество, по мнению аналитиков, будут иметь компании, которые контролируют одновременно вычислительные мощности и программные инструменты для эффективного использования ИИ. Именно поэтому Amazon, Microsoft и Google могут иметь более устойчивые конкурентные преимущества, чем специализированные неоклауд-компании.

Последние могут оказаться под давлением, когда на рынок выйдут новые вычислительные мощности и цены на них нормализуются. Кроме того, их зависимость от долгового финансирования может сделать бизнес более уязвимым.

В то же время нынешние оценки больших облачных компаний остаются ниже пиковых уровней, достигнутых после пандемии. Например, акции Microsoft торгуются примерно по коэффициенту 24,6 к прогнозируемой прибыли, тогда как для Meta этот показатель составляет около 17,6.

Однако даже в случае крупнейших игроков остается ключевой вопрос – насколько быстро они смогут монетизировать инвестиции в ИИ. По оценке CIO швейцарской компании по управлению капиталом LGF+ZEST Альберто Конки, монетизация технологии должна вырасти в 5–13 раз, чтобы оправдать нынешние планы расходов.

Таким образом, по мере созревания рынка количество компаний, способных получать сверхприбыль от ИИ, вероятно, будет сокращаться. Наилучшие позиции займут компании с масштабной технологической базой, большой клиентской сетью и контролем над собственной инфраструктурой.

Между тем Nvidia запускает масштабную финансовую инициативу на сумму более 500 миллиардов долларов для развития инфраструктуры искусственного интеллекта, а Goldman Sachs уже ищет потенциальных инвесторов для участия в сделке. К финансированию могут присоединиться банки, страховые компании, управляющие активами и частные кредитные фонды.