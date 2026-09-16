Напередодні рішення ФРС: як фондові ринки змінилися у середу

У середу, 16 вересня, азійські фондові ринки трохи зросли. Послаблення розпродажу на світових ринках облігацій та падіння цін на нафту дещо заспокоїли інвесторів напередодні важливого рішення Федеральної резервної системи США.

Що відбувається на фондових ринках

Воно очікується пізніше – також 16 вересня, про що пише Reuters.

Після нестабільного початку торгів найширший індекс акцій Азійсько-Тихоокеанського регіону (без урахування Японії) зріс на 0,5%, перервавши чотириденну серію падінь. Лідерами зростання стали акції Південної Кореї та Тайваню.

Nikkei 225 піднявся на 0,3%.

Ф'ючерси на S&P 500 зросли на 0,2%.

Дохідність 10-річних казначейських облігацій США залишилася майже без змін – на рівні 4,9938% після спроби знову перевірити позначку 5%.

У вівторок, 15 вересня, дохідність уперше за три роки перевищила цей рівень.

Пізніше в середу Федеральна резервна система оголосить своє останнє рішення щодо грошово-кредитної політики, після чого відбудеться пресконференція голови ФРС Кевіна Ворша.

Якщо підвищення ставки не відбудеться, а дохідність облігацій продовжить зростати через вищі інфляційні очікування, банк прогнозує падіння S&P 500 на 1,25 – 1,75%.

Дональд Трамп неодноразово заявляв, що виступає за нижчі процентні ставки. Минулого місяця він сказав, що США припинять торгувати з країнами, з якими мають торгівельний дефіцит, якщо ФРС не знизить ставки.

Трейдери не надто зважають на ці погрози та вважають підвищення ставки ФРС майже гарантованим.

Згідно з інструментом FedWatch CME Group, ринок оцінював імовірність підвищення ставки на 25 базисних пунктів у 93% напередодні оголошення рішення.

Тижнем тому цей показник становив 61,2%.

Напередодні на Волл-стріт S&P 500 впав на 0,5%, зафіксувавши другий день поспіль зниження, оскільки дохідність 10-річних казначейських облігацій США досягла найвищого рівня з 2007 року.

Американські фондові ринки завершили попередню торгову сесію зі зниженням: зростання дохідності казначейських облігацій, черговий стрибок цін на нафту та поляризована дискусія щодо темпів розвитку ШІ створили на ринку обережні настрої,

– сказав Тоні Сайкамор, ринковий аналітик IG у Сіднеї.

Індекс долара США, який вимірює силу американської валюти щодо кошика з шести валют, знизився на 0,1% – до 99,601 після того, як напередодні наблизився до дворічного максимуму.

Цифрові активи стабілізувалися після різкого падіння на тлі того, як у вівторок Сенат США проголосував проти подальшого розгляду комплексного законопроєкту про криптовалюти, який підтримував Трамп.

Bitcoin подешевшав на 0,1% – до 75 821,94 долара;

а Ethereum – на 0,2%, до 2 402,12 долара.

Нагадаємо, що у США повідомляли про зниження інфляційного тиску. Про це вказували економічні дані.