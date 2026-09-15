Гроші не мають лежати без діла: банкір назвав стратегію заощаджень перед зимою

Напередодні зими українцям варто переглянути підхід до заощаджень та не залишати вільні кошти без руху. В умовах воєнних та енергетичних ризиків оптимальним може бути поєднання різних інструментів для збереженння коштів.

Чому гроші мають працювати

Замість того, щоб чекати на "ідеальний момент", гроші варто розподілити між гривневими депозитами, ОВДП та іноземною валютою. Про це розповів віцепрезидент Асоціації українських банків та голова правління "Глобус Банку" Сергій Мамедов.

За його словами, на банківському ринку вже є вигідні пропозиції зі ставками 17 – 17,5% річних, які допоможуть захистити капітал від знецінення.

Тоді як очікування кращих умов може обернутися втратою потенційного доходу.

Моя рекомендація проста: гроші повинні працювати. По-перше, це не дає можливість знецінюватись вашому капіталу. А по-друге, це все ж таки дозволяє відбудовувати й розвивати нашу країну. Гроші, які десь "сховані", не працюють на економіку,

– зауважив Мамедов.

Водночас банкір застеріг від зберігання усіх заощаджень лише у валюті. За його словами, долар та євро також поступово втрачають купівельну спроможність через інфляцію.

Як краще зберегти заощадження

Втім, універсальної схеми для всіх вкладників, за словами експерта, немає. Структура заощаджень, на думку Мамедова, має залежати від кількох чинників:

розміру капіталу;

фінансових цілей;

регулярних витрат;

та готовності людини до ризику.

Проте банкір пропонує базову модель: близько 50% коштів залишити у гривневих інструментах (депозити та державні облігації), а решту – перевести в іноземну валюту.

Обираючи ОВДП, варто обов'язково враховувати супутні витрати, такі як комісії брокера чи банку за обслуговування рахунку.

Вибір валюти також радять прив'язувати до майбутніх витрат. Наприклад, якщо людина регулярно подорожує країнами єврозони або має там витрати, частину заощаджень доцільно тримати в євро. Це дозволить уникати додаткових втрат під час конвертації.

Нагадаємо, у 2026 році одним із доступних способів інвестування для українців залишаються державні облігації. Купуючи військові ОВДП, інвестори не лише можуть отримати дохід, а й фактично спрямовують свої кошти на фінансування потреб державного бюджету та підтримку країни під час війни.