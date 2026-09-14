Чому військові облігації є одним із варіантів для інвестування

Військові облігації – це державні цінні папери, які Міністерство фінансів розміщує для залучення коштів до державного бюджету під час повномасштабної війни. Фактично інвестор позичає гроші державі на визначений строк, а після погашення отримує вкладену суму та передбачений умовами випуску дохід.

Такий інструмент може бути цікавим для людини, яка хоче не просто зберігати гривню, а змусити заощадження працювати. При цьому ОВДП мають принципову відмінність від багатьох інших інвестицій: їх емітентом є держава, а умови погашення та виплати доходу визначаються параметрами конкретного випуску.

Міністерство фінансів регулярно проводить аукціони з розміщення ОВДП, зокрема військових облігацій. Кошти від таких запозичень використовуються для фінансування державного бюджету та потреб України в умовах війни. На сайті Мінфіну також публікується інформація про облігації, що перебувають в обігу, та результати аукціонів.

Для інвестора важливо, що військові ОВДП доступні не лише великим інституційним гравцям. Придбати їх можна через банки та ліцензованих брокерів, а окремі випуски доступні для купівлі через державний застосунок "Дія".

Крім того, номінал однієї облігації традиційно становить 1 000 гривень, 1 000 доларів або 1 000 євро, хоча фактична ціна придбання на вторинному ринку може відрізнятися. Тому перед купівлею варто дивитися не лише на номінал, а й на ціну конкретної облігації, строк до погашення та її дохідність.

Водночас військові ОВДП не варто сприймати як спосіб швидко розбагатіти. Це насамперед інструмент для середньо- та довгострокового розміщення коштів, який може бути частиною більш диверсифікованого портфеля.

Як працюють військові ОВДП та на що звернути увагу

Механізм інвестування досить простий: людина купує облігації, тримає їх до погашення або продає раніше на вторинному ринку. У разі утримання до погашення інвестор отримує передбачені умовами випуску виплати, а після завершення строку держава погашає номінальну вартість облігацій.

Однак перед купівлею важливо порівнювати конкретні випуски. Вони можуть мати різні строки погашення та різну дохідність, тому дві військові облігації не обов'язково будуть однаково вигідними для інвестора.

Ще один фактор – податкове навантаження. Доходи фізичних осіб від операцій із державними цінними паперами мають спеціальний режим оподаткування, тому ОВДП можуть мати перевагу над банківськими депозитами за цим параметром. Водночас умови оподаткування та конкретний порядок отримання доходу варто перевіряти перед здійсненням операції.

Також інвестору потрібно враховувати ризик дострокового продажу. Якщо облігацію продати до дати погашення, її ринкова ціна може відрізнятися від номінальної, тому кінцевий фінансовий результат залежатиме від умов угоди на вторинному ринку.

Саме тому перед інвестуванням варто визначити, на який строк можна відкласти гроші без потреби їх забирати. Якщо кошти можуть знадобитися найближчим часом, не варто вкладати всю суму в один довгостроковий випуск.

Водночас військові ОВДП можуть бути лише одним елементом інвестиційного портфеля. Заощадження можна розподіляти між різними інструментами залежно від фінансової мети, строку інвестування та готовності до ризику.

Отже, у 2026 році військові облігації залишаються одним із доступних способів інвестувати в українські державні цінні папери. Головна перевага такого підходу полягає в тому, що інвестор отримує потенційний дохід від державного інструменту, водночас його кошти працюють на фінансування бюджету України.

До речі, ми писали, що український криптовалютний ринок остаточно трансформується з хаотичного середовища у фінансовий простір із чіткими правилами гри. На тлі затягування профільного закону та нових лімітів Нацбанку інвесторам доводиться адаптувати свої стратегії під актуальні реалії.