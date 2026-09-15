Почему деньги должны работать

Вместо того чтобы ждать "идеального момента", деньги стоит распределить между гривневыми депозитами, ОВГЗ и иностранной валютой. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации украинских банков и председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов.

По его словам, на банковском рынке уже есть выгодные предложения со ставками 17–17,5% годовых, которые помогут защитить капитал от обесценивания.

В то время как ожидание лучших условий может обернуться потерей потенциального дохода.

Моя рекомендация проста: деньги должны работать. Во-первых, это не дает возможности обесцениваться вашему капиталу. А во-вторых, это все же позволяет восстанавливать и развивать нашу страну. Деньги, которые где-то "спрятаны", не работают на экономику,

– отметил Мамедов.

В то же время банкир предостерег от хранения всех сбережений исключительно в валюте. По его словам, доллар и евро также постепенно теряют покупательную способность из-за инфляции.

Как лучше сохранить сбережения

Впрочем, универсальной схемы для всех вкладчиков, по словам эксперта, нет. Структура сбережений, по мнению Мамедова, должна зависеть от нескольких факторов:

размера капитала;

финансовых целей;

регулярных расходов;

а также готовности человека к риску.

Однако банкир предлагает базовую модель: около 50% средств оставить в гривневых инструментах (депозиты и государственные облигации), а остальное – перевести в иностранную валюту.

Выбирая ОВГЗ, обязательно следует учитывать сопутствующие расходы, такие как комиссии брокера или банка за обслуживание счета.

Выбор валюты также рекомендуется привязывать к будущим расходам. Например, если человек регулярно путешествует по странам еврозоны или имеет там расходы, часть сбережений целесообразно держать в евро. Это позволит избежать дополнительных потерь при конвертации.

Напомним, в 2026 году одним из доступных способов инвестирования для украинцев остаются государственные облигации. Покупая военные ОВГЗ, инвесторы не только могут получить доход, но и фактически направляют свои средства на финансирование нужд государственного бюджета и поддержку страны во время войны.