Чим відрізняються Nasdaq і S&P 500

Хоча Nasdaq і S&P 500 часто згадують разом, вони мають різне призначення та структуру. S&P 500 – це фондовий індекс, до якого входять приблизно 500 найбільших публічних компаній США з різних секторів економіки, розповідає Fintech Insider. Він вважається одним із головних індикаторів стану американського фондового ринку.

Nasdaq, своєю чергою, насамперед асоціюється з технологічним сектором. Найчастіше інвестори мають на увазі індекс Nasdaq-100, до якого входять 100 найбільших нефінансових компаній, що торгуються на біржі Nasdaq. Серед них – Apple, Microsoft, NVIDIA, Amazon, Meta, Alphabet, Tesla та інші технологічні лідери.

Через високу концентрацію компаній технологічного сектору Nasdaq-100 зазвичай демонструє швидше зростання під час активного розвитку інноваційних галузей. Водночас цей індекс є більш волатильним і може сильніше падати під час криз або періодів підвищення процентних ставок.

Який індекс краще обрати інвестору

Вибір між Nasdaq і S&P 500 залежить від інвестиційної стратегії та готовності до ризику. Якщо інвестор прагне отримати широку диверсифікацію, S&P 500 зазвичай вважається більш збалансованим варіантом, адже охоплює компанії з різних галузей – технологій, охорони здоров'я, фінансів, промисловості, енергетики та споживчого сектору.

Nasdaq-100 більше підходить тим, хто розраховує на довгострокове зростання технологічних компаній і готовий миритися з більш різкими коливаннями вартості інвестицій. У роки стрімкого розвитку сектору штучного інтелекту саме цей індекс нерідко випереджає S&P 500 за прибутковістю.

Водночас багато інвесторів не обирають між цими індексами, а поєднують їх у своєму портфелі. Це дозволяє отримати переваги широкої диверсифікації S&P 500 та потенціал зростання найбільших технологічних компаній, представлених у Nasdaq-100. Доступ до обох індексів найчастіше здійснюється через біржові фонди (ETF), які повторюють їхню структуру та динаміку.