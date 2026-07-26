Почему Nasdaq отличается от S&P 500

Хотя Nasdaq и S&P 500 часто упоминаются вместе, они имеют разное назначение и структуру. S&P 500 – это фондовый индекс, в который входят примерно 500 крупнейших публичных компаний США из различных секторов экономики, сообщает Fintech Insider. Он считается одним из главных индикаторов состояния американского фондового рынка.

Nasdaq, в свою очередь, в первую очередь ассоциируется с технологическим сектором. Чаще всего инвесторы имеют в виду индекс Nasdaq-100, в который входят 100 крупнейших нефинансовых компаний, торгующихся на бирже Nasdaq. Среди них – Apple, Microsoft, NVIDIA, Amazon, Meta, Alphabet, Tesla и другие технологические лидеры.

Из-за высокой концентрации компаний технологического сектора Nasdaq-100 обычно демонстрирует более быстрый рост в период активного развития инновационных отраслей. В то же время этот индекс более волатилен и может сильнее падать во время кризисов или периодов повышения процентных ставок.

Какой индекс лучше выбрать инвестору

Выбор между Nasdaq и S&P 500 зависит от инвестиционной стратегии и готовности к риску. Если инвестор стремится к широкой диверсификации, S&P 500 обычно считается более сбалансированным вариантом, ведь он охватывает компании из различных отраслей – технологий, здравоохранения, финансов, промышленности, энергетики и потребительского сектора.

Nasdaq-100 больше подходит тем, кто рассчитывает на долгосрочный рост технологических компаний и готов мириться с более резкими колебаниями стоимости инвестиций. В годы стремительного развития сектора искусственного интеллекта именно этот индекс нередко опережает S&P 500 по доходности.

В то же время многие инвесторы не выбирают между этими индексами, а сочетают их в своем портфеле. Это позволяет воспользоваться преимуществами широкой диверсификации S&P 500 и потенциалом роста крупнейших технологических компаний, представленных в Nasdaq-100. Доступ к обоим индексам чаще всего осуществляется через биржевые фонды (ETF), которые повторяют их структуру и динамику.