Що відбувається з Біткоїном

За останні 24 години Bitcoin подешевшав на 0,61%, а Ethereum – на 0,25%, до 2 495 доларів, про що пише ET.

Рія Сехгал, аналітикиня Delta Exchange, зазначила, що нещодавні припливи коштів у спотові Bitcoin ETF свідчать про те, що капітал продовжує надходити на ринок, попри зміну макроекономічного середовища. Це створює контраст між очікуваннями щодо жорсткішої грошово-кредитної політики та збереженням попиту на криптовалютні активи.

Сехгал також зазначила, що волатильність біткоїна зросла приблизно до 39% з рівня в середині 30%, хоча спотова ціна залишається відносно стабільною.

За останній тиждень Біткоїн та Ethereum зросли на 1,04% та 1,93% відповідно.

Пратік Гупта, керівник бізнес-напряму Mudrex, заявив, що криптовалюта Біткоїн торгується нижче 80 тисяч доларів після того, як сильніші за очікування дані щодо ринку праці США підвищили очікування підвищення ставки ФРС у вересні до 58 – 60%, розвернувши ралі, яке відбувалося на тлі очікувань м'якшої політики та підняло BTC вище 82 тисяч доларів.

Водночас спотові Bitcoin ETF продовжили залучати новий капітал: за тиждень чистий приплив коштів перевищив 986 мільйонів доларів.

Авінаш Шекхар, співзасновник і генеральний директор Pi42, зазначив: нещодавнє ралі біткоїна підняло його приблизно на 23% за останній місяць, і тепер ринок очікує можливого повторного тестування попередніх максимумів.

Загалом Bitcoin, схоже, перебуває у фазі консолідації, і наступний суттєвий прорив, ймовірно, визначить, чи перетвориться нещодавнє відновлення на сильніший висхідний тренд,

– йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, що біткоїн торгувався біля позначки 78 тисяч доларів наприкінці серпня. Саме в останній місяць літа він активно відновлювався.

Регіональний голова Binance у Центральній Азії, Україні та Африці Кирило Хом'яков розповідав у коментарі 24 Каналу, що біткоїн дедалі більше реагує на реальні потоки капіталу та позиціонування інституційних інвесторів. Зокрема, криптовалютний ринок може входити у нову фазу.