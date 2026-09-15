Jay-Z вклався в Uber ще до того, як компанія стала гігантом

Сьогодні Uber є одним із найвідоміших сервісів у світі, однак на початку 2010-х років компанія лише формувала модель бізнесу. Саме на цьому етапі Jay-Z побачив потенціал у сервісі та вклав у нього близько 2 мільйонів доларів, пише Forbes.

Forbes зазначав, що інвестиція була зроблена у 2011 році під час раунду Series B, коли Uber залишався ранньою технологічною компанією. У матеріалі Forbes за 2025 рік вказано, що ця інвестиція згодом оцінювалася приблизно у 70 мільйонів доларів.

Інші публікації також називають 2011 рік моментом входу Jay-Z в Uber. Зокрема, WIRED писав, що музикант інвестував у компанію ще у 2011 році, задовго до запуску власного венчурного фонду.

На той момент Uber був зовсім не тією глобальною платформою, яку знають сьогодні. Компанія розвивала сервіс замовлення поїздок і лише починала масштабувати модель за межами свого першого ринку.

За даними джерел, під час раунду Series B оцінка Uber становила близько 300 мільйонів доларів до залучення нового капіталу. Це показує, наскільки рано Jay-Z зайшов у компанію порівняно з майбутніми етапами її розвитку.

Водночас важливо уточнити деталь щодо Marcy Venture Partners. Цей венчурний фонд Jay-Z разом із Jay Brown та інвестором Larry Marcus заснував лише у 2018 році, тобто через кілька років після інвестиції в Uber.

Тому коректніше говорити про ранню інвестицію самого Jay-Z, а не стверджувати, що у 2011 році він вклав гроші в Uber саме через Marcy Venture Partners. Forbes у 2025 році вже подає цю інвестицію в контексті його венчурної діяльності та зазначає її оцінену вартість у 70 мільйонів доларів.

Як 2 мільйони доларів перетворилися на 70 мільйонів

Головна причина величезного зростання вартості інвестиції – масштабування Uber. Компанія з локального сервісу перетворилася на міжнародну технологічну платформу, а її оцінка зросла в сотні разів порівняно з ранніми раундами фінансування.

Forbes у 2019 році вже оцінював частку Jay-Z в Uber приблизно у 70 мільйонів доларів. Видання зазначало, що музикант придбав свою частку за 2 мільйони доларів, а згодом намагався збільшити її ще на 5 мільйонів доларів, запропонувавши додаткові кошти засновнику Uber Тревісу Каланіку, однак ця пропозиція була відхилена.

Якщо порівняти початкові 2 мільйони доларів з оцінкою у 70 мільйонів доларів, вартість інвестиції зросла приблизно у 35 разів. У відсотковому вимірі це означає орієнтовний приріст на 3 400%, хоча така оцінка не враховує можливі зміни частки, податки, комісії чи інші деталі угоди.

Важливо також, що йдеться саме про оцінку вартості частки, а не про гарантовано отриманий Jay-Z прибуток у 68 мільйонів доларів. Венчурні інвестиції можуть мати різну ліквідність, а оцінка приватної компанії не завжди означає, що інвестор може негайно продати свою частку за такою ціною.

Uber згодом вийшов на біржу. Під час IPO у 2019 році акції компанії були розміщені за ціною 45 доларів, а капіталізація Uber на старті торгів оцінювалася приблизно у 82,4 мільярда доларів.

Історія цієї інвестиції показує головну перевагу раннього венчурного інвестування: якщо стартап стає глобальним бізнесом, невелика на старті частка може зрости у десятки разів. Водночас такий результат не є типовим для всіх стартапів – ранні інвестиції мають високий ризик, адже значна частина молодих компаній не досягає масштабів Uber.

До речі, ми писали про те, що у 1973 році Воррен Баффет вклав близько 10,6 мільйона доларів в акції The Washington Post Company, коли ринок оцінював бізнес значно дешевше за його внутрішню вартість. Через чотири десятиліття частка Berkshire Hathaway у компанії оцінювалася вже більш ніж у 1,1 мільярда доларів, а сама історія стала одним із найяскравіших прикладів стратегії Баффета.