Jay-Z инвестировал в Uber еще до того, что компания стала гигантом

Сегодня Uber является одним из самых известных сервисов в мире, однако в начале 2010-х годов компания только формировала бизнес-модель. Именно на этом этапе Jay-Z увидел потенциал в сервисе и вложил в него около 2 миллионов долларов, пишет Forbes.

Forbes отмечал, что инвестиция была сделана в 2011 году во время раунда Series B, когда Uber оставался стартапом. В материале Forbes за 2025 год указано, что это инвестирование впоследствии оценивалось примерно в 70 миллионов долларов.

Другие публикации также называют 2011 год моментом вхождения Jay-Z в Uber. В частности, WIRED писал, что музыкант инвестировал в компанию еще в 2011 году, задолго до запуска собственного венчурного фонда.

На тот момент Uber был совсем не той глобальной платформой, которую знают сегодня. Компания развивала сервис заказа поездок и только начинала масштабировать модель за пределами своего первого рынка.

По данным источников, во время раунда Series B оценка Uber составляла около 300 миллионов долларов до привлечения нового капитала. Это показывает, насколько рано Jay-Z вошел в компанию по сравнению с будущими этапами ее развития.

В то же время важно уточнить одну деталь относительно Marcy Venture Partners. Этот венчурный фонд Jay-Z вместе с Jay Brown и инвестором Larry Marcus основал только в 2018 году, то есть через несколько лет после инвестиции в Uber.

Поэтому корректнее говорить о ранней инвестиции самого Jay-Z, а не утверждать, что в 2011 году он вложил деньги в Uber именно через Marcy Venture Partners. Forbes в 2025 году уже представляет эту инвестицию в контексте его венчурной деятельности и указывает ее оценочную стоимость в 70 миллионов долларов.

Как 2 миллиона долларов превратились в 70 миллионов

Главная причина огромного роста стоимости инвестиции – масштабирование Uber. Компания из локального сервиса превратилась в международную технологическую платформу, а ее оценка выросла в сотни раз по сравнению с ранними раундами финансирования.

Forbes в 2019 году уже оценивал долю Jay-Z в Uber примерно в 70 миллионов долларов. Издание отмечало, что музыкант приобрел свою долю за 2 миллиона долларов, а впоследствии пытался увеличить ее еще на 5 миллионов долларов, предложив дополнительные средства основателю Uber Трэвису Каланику, однако это предложение было отклонено.

Если сравнить первоначальные 2 миллиона долларов с оценкой в 70 миллионов долларов, стоимость инвестиции выросла примерно в 35 раз. В процентном выражении это означает ориентировочный прирост на 3 400%, хотя такая оценка не учитывает возможные изменения доли, налоги, комиссии или другие детали сделки.

Важно также, что речь идет именно об оценке стоимости доли, а не о гарантированно полученной Jay-Z прибыли в размере 68 миллионов долларов. Венчурные инвестиции могут иметь разную ликвидность, а оценка частной компании не всегда означает, что инвестор может немедленно продать свою долю по такой цене.

Впоследствии Uber вышел на биржу. Во время IPO в 2019 году акции компании были размещены по цене 45 долларов, а капитализация Uber на старте торгов оценивалась примерно в 82,4 миллиарда долларов.

История этой инвестиции демонстрирует главное преимущество раннего венчурного инвестирования: если стартап становится глобальным бизнесом, небольшая на старте доля может вырасти в десятки раз. В то же время такой результат не является типичным для всех стартапов – ранние инвестиции сопряжены с высоким риском, ведь значительная часть молодых компаний не достигает масштабов Uber.

Кстати, мы писали о том, что в 1973 году Уоррен Баффет вложил около 10,6 миллиона долларов в акции The Washington Post Company, когда рынок оценивал бизнес значительно дешевле его внутренней стоимости. Через четыре десятилетия доля Berkshire Hathaway в компании оценивалась уже более чем в 1,1 миллиарда долларов, а сама история стала одним из самых ярких примеров стратегии Баффета.