Багато інвесторів недооцінюють срібло: які можливості приховує цей актив

Срібло залишається одним із найпопулярніших дорогоцінних металів для інвестування поряд із золотом. Водночас цей актив має як суттєві переваги, так і ризики, які варто врахувати перед купівлею.

Чому інвестори обирають срібло

Срібло традиційно вважається одним із захисних активів, який допомагає диверсифікувати інвестиційний портфель, розповідає "Мінфін". Його купують як приватні інвестори, так і великі фонди, особливо в періоди економічної нестабільності чи підвищеної інфляції.

На відміну від золота, срібло широко використовується у промисловості. Воно є важливою сировиною для виробництва електроніки, сонячних панелей, акумуляторів, медичного обладнання та інших високотехнологічних товарів. Саме тому попит на метал залежить не лише від інвестиційної активності, а й від стану світової економіки.

Ще однією перевагою є нижчий поріг входу. Срібло коштує значно дешевше за золото, тому інвестори можуть почати формувати портфель навіть із невеликим капіталом. Купувати метал можна у вигляді зливків, інвестиційних монет, біржових фондів (ETF) або через акції компаній, що займаються видобутком срібла.

Які ризики має інвестування в срібло

Попри свої переваги, срібло є більш волатильним активом, ніж золото. Його ціна може різко змінюватися під впливом економічних циклів, коливань попиту з боку промисловості, зміцнення або ослаблення долара США та загальної ситуації на фінансових ринках.

Інвесторам також варто враховувати витрати на зберігання фізичного металу. Якщо йдеться про зливки чи монети, можуть виникати додаткові витрати на банківські комірки, страхування та перевірку автентичності. Крім того, під час купівлі та продажу фізичного срібла різниця між ціною купівлі й продажу (спред) часто є більшою, ніж у випадку із золотом.

Експерти рекомендують розглядати срібло як інструмент диверсифікації, а не єдину інвестицію. Поєднання дорогоцінних металів, акцій, облігацій та інших активів допомагає знизити загальний ризик портфеля. Перед ухваленням рішення варто визначити власний інвестиційний горизонт, рівень допустимого ризику та обрати формат інвестування, який найбільше відповідає фінансовим цілям.

До речі, Nasdaq і S&P 500 є двома найвідомішими фондовими індексами США, однак вони відображають різні сегменти ринку. Розуміння їхніх особливостей допомагає інвесторам краще оцінювати ризики та обирати відповідну стратегію.