Почему инвесторы выбирают серебро

Серебро традиционно считается одним из защитных активов, помогающих диверсифицировать инвестиционный портфель, рассказывает "Минфин" . Его покупают как частные инвесторы, так и крупные фонды, особенно в периоды экономической нестабильности или повышенной инфляции.

В отличие от золота серебро широко используется в промышленности. Оно является важным сырьем для производства электроники, солнечных панелей, аккумуляторов, медицинского оборудования и других высокотехнологичных товаров. Поэтому спрос на металл зависит не только от инвестиционной активности, но и от состояния мировой экономики.

Еще одним преимуществом является более низкий порог входа. Серебро стоит значительно дешевле золота, поэтому инвесторы могут начать формировать портфель даже с небольшим капиталом. Покупать металл можно в виде слитков, инвестиционных монет, биржевых фондов (ETF) или через акции компаний, занимающихся добычей серебра.

Какие риски имеет инвестирование в серебро

Несмотря на свои преимущества, серебро более волатильный актив, чем золото. Его стоимость может резко изменяться под влиянием экономических циклов, колебаний спроса со стороны индустрии, укрепления либо ослабления бакса США и общей ситуации на денежных рынках.

Инвесторам также следует учитывать затраты на хранение физического металла. Если речь идет о слитках или монетах, могут возникать дополнительные расходы на банковские ячейки, страхование и проверку подлинности. Кроме того, при покупке и продаже физического серебра разница между ценой купли и продажи (спред) часто больше, чем в случае с золотом.

Эксперты рекомендуют рассматривать серебро как инструмент диверсификации, а не единственную инвестицию. Сочетание драгоценных металлов, акций, облигаций и других активов помогает снизить общий риск портфеля. Перед принятием решения следует определить собственный инвестиционный горизонт, уровень допустимого риска и выбрать формат инвестирования, наиболее отвечающий финансовым целям.

Кстати, Nasdaq и S&P 500 являются двумя известнейшими фондовыми индексами США, однако они отражают разные сегменты рынка. Понимание их особенностей помогает инвесторам лучше оценивать риски и выбирать соответствующую стратегию.