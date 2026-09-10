С чего начать инвестировать в криптовалюту

Как сообщает портал Минфина, криптовалюта для украинцев перестала быть непонятным явлением и превратилась в полноценный инструмент для сохранения и приумножения капитала. Однако по состоянию на осень 2026 года правила игры существенно изменились.

Принятие специального закона о виртуальных активах (№ 10225-д) вновь отложили из-за отсутствия консенсуса между Национальным банком Украины и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку. Это означает, что новичкам, делающим первые шаги на рынке, придется работать в условиях общего налогового законодательства и строгих банковских ограничений.

Прежде чем покупать цифровые активы, стоит разобраться с базовыми понятиями. Аналитики профильного издания InVenture отмечают, что самую известную монету Bitcoin (BTC) часто называют "цифровым золотом", ведь ее количество математически ограничено и она не контролируется ни одним правительством. В то же время "входным билетом" в этот мир являются стейблкоины, в частности USDT или USDC. Стейблкоин – это криптовалюта, курс которой жестко привязан к обычным деньгам, поэтому один USDT всегда стоит ровно один доллар США. Именно на эти стабильные цифровые доллары украинцы сначала обменивают гривну, а уже за них покупают все остальные активы.

Первое и самое важное решение для новичка – выбор надежной платформы. Самым безопасным стартом считается централизованная биржа (CEX), которая работает как обычный фондовый рынок, но для цифровых монет, выступая посредником в торгах. Среди топовых площадок для украинцев эксперты выделяют Binance как бесспорного лидера мирового рынка, Bybit с его современным интерфейсом и технологичную OKX, предлагающую низкие комиссии. Главное при выборе – обращать внимание на простоту верификации личности (процедура KYC, требующая предоставления документов для подтверждения личности) и обязательное наличие двухфакторной аутентификации (2FA) для дополнительной защиты ваших денег.

Как купить криптовалюту через P2P

Поскольку украинские криптобиржи пока не могут напрямую принимать гривну с банковских карт из-за рекомендаций регулятора, основным способом покупки остается P2P-торговля. Это специальный раздел на бирже, где пользователи покупают монеты напрямую друг у друга, перечисляя гривну со своей карты на карту продавца. Однако здесь стоит учитывать новые реалии. Согласно официальным данным Национального банка Украины, на весь 2026 год действует жесткий лимит на исходящие P2P-переводы в размере 150 тысяч гривен в месяц с одной карты. Это ограничение ввели для борьбы с теневыми схемами, поэтому инвесторам, которые оперируют более крупными суммами, приходится использовать переводы по реквизитам IBAN или открывать счета в иностранных необанках, таких как Wise или Revolut.

Перевод денег незнакомцу при P2P-сделке может показаться рискованным, но биржа выступает надежным гарантом. Когда вы открываете сделку, платформа автоматически блокирует криптовалюту продавца, поэтому он не сможет скрыться с вашими деньгами. Главное правило безопасности – никогда не нажимать кнопку "Перечислено, уведомить продавца", пока вы не увидите списание средств, и наоборот, при продаже – не отпускать крипту, пока гривна не появится в вашем банковском приложении. Также стоит общаться с продавцами исключительно во внутреннем чате биржи, ведь предложения перейти в Telegram или Viber являются типичным признаком мошенников. Если же банк временно заблокирует карту из-за подозрительных переводов, обычно это быстро решается звонком в службу поддержки.

Какие монеты покупать новичку

После успешной покупки первых USDT возникает вопрос о формировании портфеля. Эксперты советуют начинать с "голубых фишек" криптовалютного мира – Bitcoin (BTC) и Ethereum (ETH), которые являются основой любых надежных инвестиций. Можно также присмотреться к альткойнам (любым другим криптовалютам, кроме биткоина), таким как Solana (SOL), BNB или XRP, которые обладают более высоким потенциалом роста, но и сопряжены с большими рисками. А вот мемкойнов, то есть шуточных монет без реальной ценности, новичкам настоятельно рекомендуется избегать. Главная финансовая мантра на этом этапе – управление рисками, сводящееся к простому правилу: инвестируйте только ту сумму, которую вы морально готовы потерять. Для первой пробной покупки вполне хватит 500 гривен, чтобы просто понять механику процесса без лишнего стресса.

"Безусловно, потенциал роста сохраняется, но сейчас биткоин торгуется вблизи своих новых исторических максимумов, доллар США находится в состоянии коррекции после падения, поэтому текущая цена криптовалюты может быть непривлекательной для масштабных покупок и обновления ею исторических максимумов. Однако фундаментальные факторы, особенно после повторного избрания Трампа президентом США, существенно изменились в пользу "быков", поэтому падение на рынке криптовалют и дальше может использоваться для покупок",

– Антон Харитонов, аналитик Traders Union.

Какую стратегию выбрать и где хранить активы

Что касается стратегий, то для новичков наименее рискованным подходом является "buy and hold" (купи и держи), когда активы покупаются на длительный срок с прицелом на продажу во время новых ценовых рекордов. Еще один популярный метод – усреднение стоимости (DCA), который предполагает регулярную покупку криптовалюты на небольшие одинаковые суммы, например на 100 долларов каждый день. Это позволяет сгладить колебания курса и не переживать по поводу поиска идеального момента для входа на рынок.

Также можно использовать стейкинг – модель, при которой вы держите монеты в кошельке для поддержки работы блокчейна (неизменяемой цифровой книги, где записываются все транзакции) и получаете за это пассивный доход. Более активный трейдинг, то есть ежедневную торговлю, Харитонов советует отложить до тех пор, пока не наберете достаточный опыт.

Хранение приобретенных активов – отдельная большая тема. Хранить деньги на бирже (кастодиальный кошелек) удобно для ежедневных операций, но это похоже на деньги в банке: если учреждение обанкротится, вы можете потерять все. Для долгосрочного хранения больших сумм лучше использовать личные (некастодиальные) кошельки, к которым доступ имеете только вы.

Это могут быть программные "горячие" приложения на телефоне, такие как Trust Wallet или MetaMask, или аппаратные "холодные" кошельки в виде флешки, например Ledger, Trezor или KeepKey, которые не подключены к интернету и поэтому максимально защищены. Доступ к такому кошельку обеспечивает seed-фраза – мастер-ключ из 12 или 24 слов, который ни в коем случае нельзя хранить в цифровом виде, а следует записать на бумаге и надежно спрятать.

Какие налоги придется уплатить

Когда придет время фиксировать прибыль и выводить деньги обратно в гривну через P2P, инвесторам придется столкнуться с суровыми налоговыми реалиями. Поскольку профильный закон до сих пор лежит в кабинетах Верховной Рады, в Украине продолжает действовать общая схема налогообложения. Любые поступления средств от продажи криптовалюты на банковскую карту рассматриваются налоговиками как доход физического лица. С всей суммы вывода придется уплатить 23% налога, состоящего из 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора. Стоит помнить, что повышенная ставка военного сбора была официально закреплена законом от 14 апреля 2026 года и будет действовать еще три года после окончания военного положения.

Напомним, ранее мы писали, что криптовалюта не должна быть единственным инструментом в вашем финансовом портфеле. Лучше всего работает стратегия диверсификации, когда рисковые цифровые активы сочетаются с консервативными инструментами, такими как государственные облигации (ОВГЗ) или банковские депозиты. Кроме того, благодаря августовской валютной либерализации со стороны НБУ украинцы теперь могут покупать безналичную иностранную валюту на сумму до 200 тысяч гривен в месяц, что открывает дополнительные возможности для безопасного распределения своих сбережений.