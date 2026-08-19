4 мільярди доларів за супергероїв: навіщо Disney купила Marvel

У 2009 році Disney погодилася заплатити близько 4 мільярдів доларів за Marvel Entertainment – компанію, яка володіла правами на тисячі культових персонажів. На той момент угода виглядала масштабною ставкою, однак згодом вона стала однією з найважливіших інвестицій в історії Disney.

Навіщо Disney знадобилася Marvel

Наприкінці 2000-х років Disney шукала можливості посилити свій портфель популярних франшиз. Компанія вже мала величезні активи у сфері розваг, однак Marvel могла додати до них цілу бібліотеку впізнаваних супергероїв і персонажів, і 31 серпня 2009 року Disney офіційно оголосила про домовленість щодо придбання Marvel Entertainment.

Вартість угоди на момент оголошення становила приблизно 4 мільярди доларів, або 50 доларів за акцію Marvel.

Важливо, що Disney не просто заплатила за кінокомпанію. Marvel на той момент мала бібліотеку з понад 5 тисяч персонажів, які використовувалися у фільмах, телепроєктах, видавничому бізнесі та ліцензуванні. Саме ця величезна інтелектуальна власність була одним із ключових активів угоди.

Серед персонажів Marvel були Iron Man, Spider-Man, X-Men, Captain America, Fantastic Four і Thor. Disney розраховувала використати ці бренди у своїй глобальній мережі дистрибуції та на різних платформах – від кіно й телебачення до товарів та ліцензування.

Формально це була не класична купівля компанії лише за гроші. За умовами угоди акціонери Marvel мали отримати 30 готівкою за кожну акцію, а також приблизно 0,7452 акції Disney за кожну акцію Marvel. При цьому структура виплат могла коригуватися залежно від вартості акцій Disney на момент завершення угоди.

Як угода за 4 мільярди доларів перетворилася на стратегічну ставку

Для Disney придбання Marvel було не лише способом отримати відомих героїв, а й ставкою на майбутнє контентного бізнесу. У документах для акціонерів компанія прямо зазначала, що очікує від угоди довгострокового позитивного ефекту, хоча спочатку вона мала негативно вплинути на прибуток на акцію.

У Disney також підкреслювали, що Marvel можна було масштабувати через різні канали та території. Тобто цінність придбання полягала не тільки у продажу квитків у кінотеатрах, а й у можливості використовувати одних і тих самих персонажів у фільмах, серіалах, товарах, видавничих проєктах і ліцензіях.

Угоду остаточно завершили 31 грудня 2009 року. Marvel стала дочірньою компанією Disney, а її акціонери отримали передбачену угодою комбінацію грошової виплати та акцій Disney.

Для Disney це була інвестиція у власність, яку можна було багаторазово монетизувати. Один персонаж міг стати основою фільму, серіалу, іграшки, коміксу чи іншого ліцензійного продукту, а успішні герої могли з'являтися у спільних проєктах.

Саме тому 4 мільярди доларів у 2009 році були для Disney не просто ціною за Marvel. Компанія фактично придбала величезний портфель інтелектуальної власності та можливість самостійно розвивати його на глобальному ринку розваг.

До речі, у 2006 році Disney придбала Pixar в угоді на мільярди доларів, фактично забравши під контроль одну з найуспішніших анімаційних студій світу. За цією покупкою стояло значно більше, ніж бажання отримати відомі мультфільми, – Disney прагнула повернути собі лідерство в анімації та посилити власну творчу команду.