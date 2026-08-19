Зачем Disney понадобилась Marvel

В конце 2000-х годов Disney искала возможности усилить свой портфель популярных франшиз. Компания уже обладала огромными активами в сфере развлечений, однако Marvel могла добавить к ним целую библиотеку узнаваемых супергероев и персонажей, и 31 августа 2009 года Disney официально объявила о достижении договоренности о приобретении Marvel Entertainment.

Стоимость сделки на момент объявления составляла примерно 4 миллиарда долларов, или 50 долларов за акцию Marvel.

Важно, что Disney не просто заплатила за кинокомпанию. На тот момент Marvel обладала библиотекой из более чем 5 тысяч персонажей, которые использовались в фильмах, телепроектах, издательском бизнесе и лицензировании. Именно эта огромная интеллектуальная собственность была одним из ключевых активов сделки.

Среди персонажей Marvel были Железный Человек, Человек-Паук, Люди Икс, Капитан Америка, Фантастическая четверка и Тор. Disney рассчитывала использовать эти бренды в своей глобальной сети дистрибуции и на различных платформах – от кино и телевидения до товаров и лицензирования.

Формально это была не классическая покупка компании исключительно за деньги. По условиям сделки акционеры Marvel должны были получить 30 наличными за каждую акцию, а также примерно 0,7452 акции Disney за каждую акцию Marvel. При этом структура выплат могла корректироваться в зависимости от стоимости акций Disney на момент завершения сделки.

Как сделка на 4 миллиарда долларов превратилась в стратегическую ставку

Для Disney приобретение Marvel было не только способом заполучить известных героев, но и ставкой на будущее контентного бизнеса. В документах для акционеров компания прямо указывала, что ожидает от сделки долгосрочного положительного эффекта, хотя изначально она должна была негативно повлиять на прибыль на акцию.

В Disney также подчеркивали, что Marvel можно было масштабировать через различные каналы и территории. То есть ценность приобретения заключалась не только в продаже билетов в кинотеатрах, но и в возможности использовать одних и тех же персонажей в фильмах, сериалах, товарах, издательских проектах и лицензиях.

Сделка была окончательно завершена 31 декабря 2009 года. Marvel стала дочерней компанией Disney, а ее акционеры получили предусмотренную соглашением комбинацию денежной выплаты и акций Disney.

Для Disney это была инвестиция в собственность, которую можно было многократно монетизировать. Один персонаж мог стать основой фильма, сериала, игрушки, комикса или другого лицензионного продукта, а успешные герои могли появляться в совместных проектах.

Именно поэтому 4 миллиарда долларов в 2009 году были для Disney не просто ценой за Marvel. Компания фактически приобрела огромный портфель интеллектуальной собственности и возможность самостоятельно развивать его на глобальном рынке развлечений.

Кстати, в 2006 году Disney приобрела Pixar в сделке на миллиарды долларов, фактически взяв под контроль одну из самых успешных анимационных студий мира. За этой покупкой стояло гораздо больше, чем желание получить известные мультфильмы, – Disney стремилась вернуть себе лидерство в анимации и усилить собственную творческую команду.