Акції штучного інтелекту та енергетика зростають

Як повідомляє Reuters, ключовим драйвером ринку у понеділок стали технологічні гіганти, а також зниження геополітичної напруги. Інвестори активно купують папери розробників мікросхем та програмного забезпечення після попереднього тижня коливань.

Серед лідерів зростання опинилися цінні папери компанії Intel, які подорожчали на 5,4%, а також Meta та Dell з показниками плюс 2,4% та 2,7% відповідно. Консалтинговий гігант Accenture додав 6% після оголошення про партнерство з Anthropic та інвестиції у два мільярди доларів у розвиток штучного інтелекту.

Падіння вартості сировини додатково розвантажило фондовий ринок, знизивши прибутковість 10-річних американських державних облігацій нижче позначки у 5%. Це одразу позитивно позначилося на авіакомпаніях Delta та American, чиї котирування виросли на тлі очікувань щодо дешевшого авіапального.

Важливо! Додатковим фактором оптимізму стало можливе зниження напруги між США та Іраном, а також дипломатичні зрушення у переговорах між Вашингтоном і Копенгагеном стосовно Гренландії. Ці новини спричинили вибухове зростання акцій гірничодобувних компаній, пов'язаних із регіоном.

Ринок очікує рішень від регуляторів США

Втім, головним ризиком для інвесторів залишається інфляція, яка змусила Федеральну резервну систему США вперше за три роки підняти відсоткову ставку. Вища ставка зазвичай означає дорожчі кредити для бізнесу та споживачів, тому трейдери оцінюють імовірність ще одного підвищення вже наступного місяця у 53%.

Цікаво! Паралельно зростає зацікавленість у ризикових активах: ціна Bitcoin піднялася на 3,5%, досягнувши максимуму за останні сім місяців. Це спровокувало стрибок акцій криптобіржі Coinbase на 4,6% та компанії MicroStrategy на 6,8%.

Переговори між США та Китаєм на майбутньому саміті додатково визначать вектор руху глобальних ринків, адже сторони планують обговорити правила безпеки штучного інтелекту та продовження торговельного перемир'я.

До слова, акції та валюти країн, що розвиваються, зросли після успішних переговорів між США та Китаєм напередодні саміту лідерів двох держав. Ключовий індекс MSCI для цих ринків додав 1,1% та досяг максимуму за понад тиждень на тлі подорожчання технологічних гігантів.