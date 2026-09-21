Акции компаний из секторов искусственного интеллекта и энергетики растут

Как сообщает Reuters, ключевым драйвером рынка в понедельник стали технологические гиганты, а также снижение геополитической напряженности. Инвесторы активно покупают акции разработчиков микросхем и программного обеспечения после колебаний на прошлой неделе.

Среди лидеров роста оказались ценные бумаги компании Intel, которые подорожали на 5,4%, а также Meta и Dell с показателями плюс 2,4% и 2,7% соответственно. Консалтинговый гигант Accenture прибавил 6% после объявления о партнерстве с Anthropic и инвестициях в размере двух миллиардов долларов в развитие искусственного интеллекта.

Падение цен на сырье дополнительно разгрузило фондовый рынок, снизив доходность 10-летних американских государственных облигаций ниже отметки в 5%. Это сразу же положительно сказалось на авиакомпаниях Delta и American, чьи котировки выросли на фоне ожиданий удешевления авиатоплива.

Важно! Дополнительным фактором оптимизма стало возможное снижение напряженности между США и Ираном, а также дипломатические сдвиги в переговорах между Вашингтоном и Копенгагеном по поводу Гренландии. Эти новости вызвали взрывной рост акций горнодобывающих компаний, связанных с этим регионом.

Рынок ожидает решений от регуляторов США

Впрочем, главным риском для инвесторов остается инфляция, которая заставила Федеральную резервную систему США впервые за три года поднять процентную ставку. Более высокая ставка обычно означает более дорогие кредиты для бизнеса и потребителей, поэтому трейдеры оценивают вероятность еще одного повышения уже в следующем месяце в 53%.

Интересно! Параллельно растет интерес к рисковым активам: цена биткоина поднялась на 3,5%, достигнув максимума за последние семь месяцев. Это вызвало скачок акций криптобиржи Coinbase на 4,6% и компании MicroStrategy на 6,8%.

Переговоры между США и Китаем на предстоящем саммите дополнительно определят вектор движения глобальных рынков, ведь стороны планируют обсудить правила безопасности искусственного интеллекта и продление торгового перемирия.

К слову, акции и валюты развивающихся стран выросли после успешных переговоров между США и Китаем накануне саммита лидеров двух государств. Ключевой индекс MSCI для этих рынков прибавил 1,1% и достиг максимума за более чем неделю на фоне роста акций технологических гигантов.