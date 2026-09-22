Які гривневі військові облігації доступні у 2026 році

Військові облігації є різновидом ОВДП, які держава розміщує для фінансування бюджету в умовах воєнного стану. Кошти від їхнього продажу спрямовуються, зокрема, на потреби сектору безпеки й оборони та інші видатки держави. Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП щовівторка.

Станом на вересень 2026 року серед гривневих військових облігацій в обігу є випуски з різними датами погашення та ставками. Зокрема, облігації з погашенням 14 жовтня 2026 року мають ставку 16,35% річних, а папери з погашенням у листопаді та грудні 2026 року – 16,35% та 16,19% відповідно.

Зверніть увагу! Для тих, хто готовий залишити кошти на довший строк, є випуски з погашенням у 2027–2028 роках. Серед них – військові ОВДП зі ставками 16,15%, 16,19%, 17,45%, 16,25%, 16,44%, 17,50%, 15,69%, 15,16%, 15,18% та 15,64% річних залежно від конкретного випуску. Найвища ставка серед наведених Мінфіном гривневих військових випусків становить 17,50% річних. Йдеться про облігацію з кодом UA4000237804, дата погашення якої – 22 березня 2028 року.

Водночас заявлена ставка не означає, що саме стільки інвестор отримає на руки у вигляді різниці між ціною придбання та сумою погашення. Під час купівлі на вторинному ринку важливі також поточна ціна облігації, дата її придбання та час, що залишився до погашення.

Мінфін пояснює, що дохідність державних облігацій визначається за результатами первинного розміщення. Для частини паперів дохід виплачується у вигляді купона, а короткострокові облігації можуть розміщуватися з дисконтом до номінальної вартості.

Чи варто обирати валютні військові облігації

Окрім гривневих паперів, у 2026 році в обігу залишаються військові облігації, номіновані в доларах США та євро. Їхня дохідність нижча за гривневу, однак інвестор отримує інструмент, номінований у відповідній іноземній валюті. За даними Мінфіну, доларові військові ОВДП мають ставки приблизно від 3,24% до 4,16% річних залежно від конкретного випуску та строку погашення. Серед єврових паперів, які перебувають в обігу, ставка становить 3,08–3,24% річних.

Номінальна вартість однієї державної облігації становить 1 000 гривень, 1 000 доларів США або 1 000 євро. Проте фактична ціна придбання може відрізнятися від номіналу, зокрема при купівлі паперів на вторинному ринку.

Важливо! Ще одна перевага ОВДП полягає в оподаткуванні. Відповідно до роз'яснення "Дії", відсотковий дохід та інвестиційний прибуток від державних облігацій не включаються до оподатковуваного доходу фізичної особи. Тобто отриманий інвестиційний дохід не оподатковується ПДФО та військовим збором.

Придбати військові облігації можна через застосунок "Дія", банки або ліцензованих брокерів. Мінфін зазначає, що громадяни можуть самостійно обирати конкретний випуск залежно від валюти, строку та умов придбання.

У вересні 2026 року портфель ОВДП у власності фізичних осіб перевищив 163 мільярди гривень, оновивши історичний максимум. Лише протягом серпня вкладення громадян у державні облігації зросли більш ніж на 3,7 мільярда гривень.

Таким чином, вибір військової облігації у 2026 році залежить передусім від валюти заощаджень та строку, на який інвестор готовий залишити кошти. Гривневі папери пропонують вищу номінальну дохідність, тоді як валютні ОВДП мають нижчі ставки, але дають можливість зберігати інвестицію у доларах або євро.

Слід пам'ятати, що високий пасивний дохід не обов'язково означає пошук одного активу з максимальною дохідністю, адже разом із потенційним прибутком зростає і ризик. Значно стійкішим підходом є диверсифікація, коли гроші розподіляють між кількома активами та джерелами доходу.