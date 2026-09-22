Какие гривневые военные облигации доступны в 2026 году

Военные облигации являются разновидностью ОВГЗ, которые государство размещает для финансирования бюджета в условиях военного положения. Средства от их продажи направляются, в частности, на нужды сектора безопасности и обороны, а также на другие расходы государства. Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ каждый вторник.

По состоянию на сентябрь 2026 года среди гривневых военных облигаций в обращении имеются выпуски с различными датами погашения и ставками. В частности, облигации с погашением 14 октября 2026 года имеют ставку 16,35% годовых, а ценные бумаги с погашением в ноябре и декабре 2026 года – 16,35% и 16,19% соответственно.

Обратите внимание! Для тех, кто готов оставить средства на более длительный срок, имеются выпуски с погашением в 2027–2028 годах. Среди них – военные ОВГЗ со ставками 16,15%, 16,19%, 17,45%, 16,25%, 16,44%, 17,50%, 15,69%, 15,16%, 15,18% и 15,64% годовых в зависимости от конкретного выпуска. Самая высокая ставка среди приведенных Минфином гривневых военных выпусков составляет 17,50% годовых. Речь идет об облигации с кодом UA4000237804, дата погашения которой – 22 марта 2028 года.

В то же время заявленная ставка не означает, что именно столько инвестор получит на руки в виде разницы между ценой приобретения и суммой погашения. При покупке на вторичном рынке важны также текущая цена облигации, дата ее приобретения и время, оставшееся до погашения.

Минфин поясняет, что доходность государственных облигаций определяется по результатам первичного размещения. По части ценных бумаг доход выплачивается в виде купона, а краткосрочные облигации могут размещаться с дисконтом к номинальной стоимости.

Стоит ли выбирать валютные военные облигации

Помимо гривневых бумаг, в 2026 году в обращении остаются военные облигации, номинированные в долларах США и евро. Их доходность ниже, чем у гривневых, однако инвестор получает инструмент, номинированный в соответствующей иностранной валюте. По данным Минфина, долларовые военные ОВГЗ имеют ставки примерно от 3,24% до 4,16% годовых в зависимости от конкретного выпуска и срока погашения. Среди евровых ценных бумаг, находящихся в обращении, ставка составляет 3,08–3,24% годовых.

Номинальная стоимость одной государственной облигации составляет 1 000 гривен, 1 000 долларов США или 1 000 евро. Однако фактическая цена приобретения может отличаться от номинала, в частности при покупке ценных бумаг на вторичном рынке.

Важно! Еще одно преимущество ОВГЗ заключается в налогообложении. Согласно разъяснению приложения "Дія", процентный доход и инвестиционная прибыль от государственных облигаций не включаются в налогооблагаемый доход физического лица. То есть полученный инвестиционный доход не облагается НДФЛ и военным сбором.

Приобрести государственные облигации можно через приложение "Дия", банки или лицензированных брокеров. Минфин отмечает, что граждане могут самостоятельно выбирать конкретный выпуск в зависимости от валюты, срока и условий приобретения.

В сентябре 2026 года портфель ОВГЗ в собственности физических лиц превысил 163 миллиарда гривен, обновив исторический максимум. Только в течение августа вложения граждан в государственные облигации выросли более чем на 3,7 миллиарда гривен.

Таким образом, выбор военной облигации в 2026 году зависит прежде всего от валюты сбережений и срока, на который инвестор готов оставить средства. Гривневые бумаги предлагают более высокую номинальную доходность, тогда как валютные ОВГЗ имеют более низкие ставки, но дают возможность хранить инвестиции в долларах или евро.

Следует помнить, что высокий пассивный доход не обязательно означает поиск одного актива с максимальной доходностью, ведь вместе с потенциальной прибылью растет и риск. Гораздо более устойчивым подходом является диверсификация, когда деньги распределяются между несколькими активами и источниками дохода.