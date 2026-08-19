Київ кидає виклик обставинам: чому облігації країни зростають у ціні

Ціни на українські облігації швидко зростають. На це впливають стійкість країни на полі бою попри значні труднощі, мільярди євро нової європейської допомоги, а також угоди з кредиторами щодо реструктуризації боргу.

Що відбувається з українськими облігаціями

Від початку 2023 року індекс українського боргу приніс 150% дохідності, а 2026 рік, ймовірно, також стане ще одним роком двозначного зростання, про що пише Bloomberg.

Скептики попереджають, що мирні переговори й досі буксують, а взимку війна може повернутися на користь Росії, якщо Кремль посилить бомбардування та знову занурить Київ та інші міста в темряву,

– йдеться у матеріалі.

Також існує думка, що ралі українських облігацій було роздуто через те, що інвестори поспішно вкладаються в ризикові активи. Проте керівники фондів, що працюють із ринками, що розвиваються, кажуть: попри всі недоліки, українські облігації – "надто приваблива високоризикова ставка", щоб її ігнорувати.

У тексті пояснили, що такими "спекулятивними й менш ліквідними борговими паперами" зазвичай торгують лише спеціалісти, які добре орієнтуються в реструктуризації боргів. Їхні ціни не рухаються синхронно з основними ринками, які потерпають від розпродажів через побоювання щодо інфляції та зростання рівня світової заборгованості

Натомість українські облігації фактично поводяться як ставка в один бік на те:

чи зможе країна зрештою домовитися про завершення війни; та чи буде можливість відновити економіку.

Наприклад, облігації України з погашенням у 2029 році наразі мають дохідність 13%. Вони торгуються приблизно по 85 центів за долар.

Ще в червні 2025 року ці облігації перебували в глибоко кризовій зоні – їхня ціна становила 58 центів. Хоча протягом останнього місяця ціни дещо коливалися, дохідність усе одно залишається кращою, ніж торік. Суверенні облігації України зросли на 12% від початку 2026 року, згідно з індексом Bloomberg. У 2025 році цей індекс зріс на 10%.

Інвестори вважають, що завдяки несподіваним успіхам на полі бою Україна отримала більше часу та сильнішу позицію на переговорах. Не менш важливо й те, що Європа демонструє готовність заповнити прогалину, яка виникла після скорочення підтримки з боку США: на початку цього року європейські політики схвалили для України кредит на 90 мільярдів євро.

У результаті додаткова дохідність, яку українські облігації пропонують порівняно з казначейськими облігаціями США, різко скоротилася,

– наголосили у Bloomberg.

За даними індексу JPMorgan Chase & Co., спред становить близько 7,4 відсоткових пункти – приблизно на 2,5 відсоткового пункта менше, ніж у січні.

Корпоративні облігації також демонструють хороші результати: облігації Metinvest NV принесли 31% дохідності цього року, а облігації енергетичної компанії Нафтогаз – 23%.

Однак таке стрімке ралі є тривожним сигналом, вважає Деніел Вуд із William Blair International. За його словами, Україні не вистачає ракет, необхідних для захисту від посилених атак Росії, а авіаудари по чорноморських портах, ймовірно, призведуть до скорочення цьогорічного експорту зерна вдвічі. Україна також переживає власну внутрішню політичну боротьбу. Є й питання, як країна повертатиме весь накопичений борг.

У сукупності українські облігації є сміливою ставкою з потенційно великим прибутком, вважає Метью Фогель, керівник стратегії щодо ринків, що розвиваються, у Marex. Хоча Україна входить у небезпечний період, він і надалі бачить вагомі причини для інвесторів зберігати українські боргові папери.

Нагадаємо, що в ОАЕ хочуть інвестувати в українських виробників дронів. Сума інвестицій наразі не була названа.