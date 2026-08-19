Что происходит с украинскими облигациями

С начала 2023 года индекс украинского долга принес 150% доходности, а 2026 год, вероятно, также станет еще одним годом двузначного роста, что пишет Bloomberg.

Скептики предупреждают, что мирные переговоры до сих пор пробуксовывают, а зимой война может повернуться в пользу России, если Кремль усилит бомбардировки и вновь погрузит Киев и другие города в темноту,

– говорится в материале.

Также существует мнение, что ралли украинских облигаций было раздуто потому, что инвесторы поспешно вкладываются в рисковые активы. Однако руководители фондов, работающих с развивающимися рынками, говорят: несмотря на все недостатки, украинские облигации – "слишком привлекательная высокорисковая ставка", чтобы ее игнорировать.

В тексте поясняется, что такими "спекулятивными и менее ликвидными долговыми бумагами" обычно торгуют только специалисты, хорошо ориентирующиеся в реструктуризации долгов. Их цены не движутся синхронно с основными рынками, которые страдают от распродаж из-за опасений по поводу инфляции и роста уровня мировой задолженности

В то же время украинские облигации фактически ведут себя как ставка в одну сторону на то,

сможет ли страна в конечном итоге договориться о завершении войны; и будет ли возможность восстановить экономику.

Например, облигации Украины с погашением в 2029 году в настоящее время имеют доходность 13%. Они торгуются примерно по 85 центов за доллар.

Еще в июне 2025 года эти облигации находились в глубокой кризисной зоне – их цена составляла 58 центов. Хотя в течение последнего месяца цены несколько колебались, доходность все равно остается выше, чем в прошлом году. Суверенные облигации Украины выросли на 12% с начала 2026 года, согласно индексу Bloomberg. В 2025 году этот индекс вырос на 10%.

Инвесторы считают, что благодаря неожиданным успехам на поле боя Украина получила больше времени и более сильную позицию на переговорах. Не менее важно и то, что Европа демонстрирует готовность восполнить пробел, возникший после сокращения поддержки со стороны США: в начале этого года европейские политики одобрили для Украины кредит в размере 90 миллиардов евро.

В результате дополнительная доходность, которую предлагают украинские облигации по сравнению с казначейскими облигациями США, резко сократилась,

– подчеркнули в Bloomberg.

По данным индекса JPMorgan Chase & Co., спред составляет около 7,4 процентных пункта – примерно на 2,5 процентных пункта меньше, чем в январе.

Корпоративные облигации также демонстрируют хорошие результаты: облигации Metinvest NV принесли 31% доходности в этом году, а облигации энергетической компании "Нафтогаз" – 23%.

Однако такое стремительное ралли является тревожным сигналом, считает Дэниел Вуд из William Blair International. По его словам, Украине не хватает ракет, необходимых для защиты от усиленных атак России, а авиаудары по черноморским портам, вероятно, приведут к сокращению экспорта зерна в этом году вдвое. Украина также переживает собственную внутреннюю политическую борьбу. Есть и вопрос, как страна будет возвращать весь накопленный долг.

В совокупности украинские облигации представляют собой рискованную ставку с потенциально большой доходностью, считает Мэтью Фогель, руководитель отдела стратегии по развивающимся рынкам в Marex. Хотя Украина вступает в опасный период, он по-прежнему видит веские причины для инвесторов сохранять украинские долговые бумаги.

Напомним, что в ОАЭ хотят инвестировать в украинских производителей дронов. Сумма инвестиций пока не была названа.