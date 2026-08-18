Держборг США дорожчає: інвестори вимагають вищої дохідності

Висока дохідність на аукціонах казначейських облігацій США свідчить про те, що інвестори хочуть отримувати більшу компенсацію за фінансування американського уряду, повідомляє Reuters. Однією з головних причин є значний обсяг запозичень, який Вашингтону доведеться рефінансувати в найближчі роки.

За даними Міністерства фінансів США, державний борг країни наближається до позначки у 40 трильйонів доларів. Водночас бюджетний дефіцит залишається значним, що створює додатковий тиск на ринок державних облігацій.

"Загалом ринкове середовище безумовно вимагає від Казначейства платити більше за запозичення", – зазначив Закарі Гріффітс, керівник напряму макроекономічної та інвестиційної стратегії CreditSights.

За його словами, ризики стають особливо помітними у довгостроковій перспективі, якщо США й надалі матимуть бюджетний дефіцит на рівні 5 – 6% ВВП. Серед факторів, які закладають додаткову премію у вартість боргу, є фіскальні ризики та інфляція.

Показовими стали два останні аукціони. Дохідність 10-річних казначейських облігацій під час продажу досягла 4,683% – це найвищий рівень за 19 років. Водночас 30-річні облігації були продані з дохідністю 5,216%, що стало максимумом за 25 років.

Чи відмовляються інвестори від американського боргу

Попри зростання дохідності, говорити про масову відмову інвесторів від казначейських облігацій США поки зарано. Навпаки, високі ставки роблять американський державний борг привабливішим для інвесторів, які шукають відносно безпечні активи.

"Попит на казначейські облігації все ще є. Питання лише в тому, за якої дохідності", – пояснив Джим Барнс, директор із фіксованої дохідності Bryn Mawr Trust.

На думку аналітиків, дохідність 10-річних паперів, яка наближається до 5%, а також понад 5% за 30-річними облігаціями можуть залучити нових покупців. Для пенсійних фондів, страховиків та керуючих активами гарантований номінальний дохід на такому рівні може виглядати привабливо.

Водночас інвесторів дедалі більше непокоїть саме довгостроковий борг. Довгострокові казначейські папери особливо чутливі до очікувань щодо інфляції, бюджетної стабільності та майбутніх обсягів державних запозичень.

Зростання дефіциту та процентних витрат уже змушує Казначейство США збільшувати обсяги короткострокових запозичень. Такі папери активно поглинають фонди грошового ринку.

Важливим залишається й іноземний попит. Поки що результати аукціонів не свідчать про різке скорочення участі закордонних інвесторів. Водночас американські облігації залишаються привабливими для частини міжнародних інвесторів через вищу дохідність порівняно з державними паперами Японії та низки інших розвинених країн.

Таким чином, ринок поки функціонує нормально, однак вартість фінансування американського уряду помітно зросла. Інвестори фактично вимагають додаткової премії за ризики, пов'язані зі стійкою інфляцією, великим бюджетним дефіцитом та масштабами майбутніх запозичень США.