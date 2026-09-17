Біткоїн після ставки ФРС США: що очікує на цифрову валюту

Ціна біткоїна тестує ключовий рівень – 76,7 тисячі доларів – після підвищення ставок Федеральною резервною системою. Ціна тримається біля цієї позначки, поки трейдери оцінюють підвищення ставки та стежать за рівнем у пошуках ознак виходу з торгового діапазону вниз.

Що відбувається з біткоїном після рішення ФРС

Ціна біткоїна тестує ключовий рівень, після того, як Федеральна резервна система в середу підвищила процентну ставку на 25 базисних пунктів, встановивши цільовий діапазон ставки за федеральними фондами на рівні 3,75 – 4%, про що пише Dailycon 17 вересня.

Ринки значною мірою очікували такого рішення. Зокрема, ціна біткоїна опустилася нижче True Market Mean на рівні 76,7 тисячі доларів.

За даними аналізу ціни біткоїна від Glassnode, криптовалюта вже втратила близько 4,6% за тиждень після того, як опустилася нижче свого недавнього торгового діапазону та рівня True Market Mean на позначці 76,7 тисячі доларів.

Такий рівень уже двічі втримувався – 23 серпня та 10 вересня.

Зокрема, 15 вересня стало першим днем, коли Біткоїн закрив торги нижче цього середнього рівня. Glassnode зазначає, що друге таке денне закриття підтвердить пробій.

Відтік коштів із Bitcoin-ETF та слабкий попит посилюють тиск. Glassnode зазначила, що Bitcoin підійшов до рішення ФРС уже ослабленим через такі фактори:

відтік коштів із ETF;

ліквідації;

зростання прибутковості казначейських облігацій США.

Американські спотові ETF на біткоїн зафіксували близько 334 мільйони доларів чистого відтоку коштів у період із 8 до 14 вересня після майже 1 мільярда доларів припливу на початку місяця.

Glassnode вважає, що поточний стан ринку є переломним: неглибоке падіння свідчить про стійкість біткоїна, однак слабкий попит з боку ончейн-активності, ETF та корпоративних покупців вказує на обережність

Два денні закриття вище 76,7 тисячі доларів разом із відновленням зростання Realized Cap повернули б біткоїн у попередній торговий діапазон.

Підвищення процентної ставки Федеральною резервною системою посилює жорсткіші монетарні умови для ризикових активів, однак падіння Bitcoin почалося ще до рішення від 16 вересня, – йдеться у матеріалі.

Наразі ключовим технічним рівнем є позначка 76,7 тисячі доларів – True Market Mean за методологією Glassnode. Стійке повернення ціни вище цієї позначки повернуло б біткоїн у його попередній торговий діапазон, тоді як ще одне денне закриття нижче цього рівня посилило б аргументи на користь руху до 71,3 тисячі доларів.

Наступною глибшою зоною підтримки Glassnode називає 62 – 65 тисяч доларів.