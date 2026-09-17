Что происходит с биткоином после решения ФРС

Цена биткоина тестирует ключевой уровень после того, как Федеральная резервная система в среду повысила процентную ставку на 25 базисных пунктов, установив целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 3,75–4%, о чем пишет Dailycon 17 сентября.

Рынки в значительной степени ожидали такого решения. В частности, цена биткоина опустилась ниже True Market Mean на уровне 76,7 тысячи долларов.

По данным анализа цены биткоина от Glassnode, криптовалюта уже потеряла около 4,6% за неделю после того, как опустилась ниже своего недавнего торгового диапазона и уровня True Market Mean на отметке 76,7 тысячи долларов.

Этот уровень уже дважды удерживался – 23 августа и 10 сентября.

В частности, 15 сентября стало первым днем, когда биткоин закрыл торги ниже этого среднего уровня. Glassnode отмечает, что второе такое дневное закрытие подтвердит пробой.

Отток средств из Bitcoin-ETF и слабый спрос усиливают давление. Glassnode отметила, что биткоин подошел к решению ФРС уже ослабленным из-за следующих факторов:

отток средств из ETF;

ликвидации;

рост доходности казначейских облигаций США.

Американские спотовые ETF на биткоин зафиксировали около 334 миллионов долларов чистого оттока средств в период с 8 по 14 сентября после почти 1 миллиарда долларов притока в начале месяца.

Glassnode считает, что текущее состояние рынка является переломным: неглубокое падение свидетельствует об устойчивости биткоина, однако слабый спрос со стороны ончейн-активности, ETF и корпоративных покупателей указывает на осторожность

Два дневных закрытия выше 76,7 тысячи долларов в сочетании с возобновлением роста Realized Cap вернули бы биткоин в прежний торговый диапазон.

Повышение процентной ставки Федеральной резервной системой усугубляет ужесточение монетарных условий для рисковых активов, однако падение биткоина началось еще до решения от 16 сентября, – говорится в материале.

В настоящее время ключевым техническим уровнем является отметка 76,7 тысячи долларов– True Market Mean по методологии Glassnode. Устойчивый возврат цены выше этой отметки вернул бы биткоин в его прежний торговый диапазон, тогда как еще одно дневное закрытие ниже этого уровня усилило бы аргументы в пользу движения к 71,3 тысячи долларов.

Следующей более глубокой зоной поддержки Glassnode называет 62–65 тысяч долларов.