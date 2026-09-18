Яка ситуація на світових ринках

Головним драйвером ринків стали акції саме технологічних компаній та виробників мікросхем, пише Bloomberg.

Ф'ючерси на індекс S&P 500 додали близько 0,4%;

додали близько 0,4%; Контракти на Nasdaq 100 зросли приблизно на 0,7%.

Одним із каталізаторів став позитивний прогноз Nvidia, який підтримав увесь сектор напівпровідників. На цьому тлі південнокорейський індекс Kospi піднявся на 2,7%.

Натомість європейський ринок, де компаній зі сфери штучного інтелекту значно менше, просів – Stoxx 600 знизився приблизно на 0,3%.

Чому ринки пішли вгору

Настрої на ринках помітно змінилися порівняно з початком тижня. Тоді інвестори одночасно стежили за кількома факторами:

за різким зростанням цін на нафту;

за підвищенням прибутковості держоблігацій США;

та очікуваннями щодо впливу штучного інтелекту на технологічний сектор.

Тепер ситуація виглядає інакше. Федеральна резервна система США підвищила ставку, чим продемонструвала готовність боротися з інфляцією.

Водночас попит на напівпровідники залишається одним із факторів підтримки технологічних компаній. Це допомогло акціям сектору відновити позиції та потягнути за собою ринок.

Ціни на нафту також відійшли від максимумів. Brent опустилася до близько 102 доларів за барель і знижувалася третю сесію поспіль. Падіння цін зменшило частину побоювань щодо інфляції, дозволивши інвесторам зосередитися на перспективах прибутків від технологічного сектору.

Нагадаємо, нинішнє покращення настроїв є розворотом для ринків, які ще на початку тижня перебували у стані стресу. Тоді ціна на нафту Brent трималася на чотиримісячному максимумі, а дохідність 10-річних казначейських облігацій США досягла рекордного рівня за останні 19 років.