Тайванські компанії вкладуть у США ще 20 мільярдів доларів через бум штучного інтелекту

Тайванський бізнес готує додаткові 20 мільярдів доларів інвестицій у розширення виробничих потужностей у США через стрімке зростання попиту на розробки штучного інтелекту. Це розширення відбудеться на додачу до вже запланованих масштабних проектів провідного чипмейкера TSMC.

Нова хвиля інвестицій у напівпровідники

Як повідомляє видання Reuters, про нові інвестиційні плани оголосив міністр економіки Тайваню Кун Мін-сінь під час виставки SEMICON у Тайбеї. Урядовець зазначив, що після травневого саміту SelectUSA його відомство провело нову оцінку серед місцевих технологічних компаній, аби з'ясувати їхні плани щодо розширення у США на тлі високого попиту на чипи для штучного інтелекту.

За словами міністра, розрахунки зафіксували готовність тайванського бізнесу спрямувати додаткові 20 мільярдів доларів у американське виробництво. Цей обсяг не враховує масштабні проекти чипмейкера TSMC, який у липні заявив про додаткове інвестування 100 мільярдів доларів у штат Аризона, збільшивши свій загальний план до 265 мільярдів доларів.

Американська сторона позитивно сприйняла такі наміри, оскільки уряд США тривалий час стимулює іноземних технологічних гігантів переносити потужності на свою територію для зміцнення власних ланцюгів постачання.

Це демонструє нашу спільну відданість створенню безпечного, стійкого та інноваційного ланцюга постачання напівпровідників та електроніки, – говорить Білл Фрауенхофер, представник Міністерства торгівлі США.

Він також підкреслив, що такі проекти укріплять критичні технологічні спроможності США та формуватимуть майбутнє всієї галузі на десятиліття вперед.

США залишаються ключовим міжнародним партнером Тайваню, хоча між ними немає офіційних дипломатичних відносин. Водночас підтримка тайванських інвестицій з боку місцевого уряду допомагає згладжувати політичні суперечки щодо контролю над світовим ринком напівпровідників.

Тим часом уряд Чехії представив проєкт бюджету на 2027 рік із дефіцитом у 389 мільярдів крон, що дорівнює 18,7 мільярда доларів для стимулювання інвестування. Це другий за величиною показник в історії країни, який на 25% перевищує цільовий орієнтир поточного року.