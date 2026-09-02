Новая волна инвестиций в полупроводники

Как сообщает агентство Reuters, о новых инвестиционных планах объявил министр экономики Тайваня Кун Мин-синь во время выставки SEMICON в Тайбэе. Чиновник отметил, что после майского саммита SelectUSA его ведомство провело новую оценку среди местных технологических компаний, чтобы выяснить их планы по расширению деятельности в США на фоне высокого спроса на чипы для искусственного интеллекта.

По словам министра, расчеты показали готовность тайваньского бизнеса направить дополнительные 20 миллиардов долларов в американское производство. Этот объем не учитывает масштабные проекты производителя микросхем TSMC, который в июле заявил о дополнительных инвестициях в размере 100 миллиардов долларов в штат Аризона, увеличив свой общий план до 265 миллиардов долларов.

Американская сторона положительно восприняла такие намерения, поскольку правительство США уже давно стимулирует иностранных технологических гигантов переносить производственные мощности на свою территорию для укрепления собственных цепочек поставок.

"Это демонстрирует нашу общую приверженность созданию безопасной, устойчивой и инновационной цепочки поставок полупроводников и электроники", – говорит Билл Фрауэнхофер, представитель Министерства торговли США.

Он также подчеркнул, что такие проекты укрепят критически важные технологические возможности США и будут формировать будущее всей отрасли на десятилетия вперед.

США остаются ключевым международным партнером Тайваня, хотя между ними нет официальных дипломатических отношений. В то же время поддержка тайваньских инвестиций со стороны местного правительства помогает сглаживать политические споры относительно контроля над мировым рынком полупроводников.

Тем временем правительство Чехии представило проект бюджета на 2027 год с дефицитом в 389 миллиардов крон, что соответствует 18,7 миллиарда долларов, для стимулирования инвестиций. Это второй по величине показатель в истории страны, который на 25% превышает целевой ориентир текущего года.